Tesla Model S’in bataryası öldü: Sahibinden rekor değişim ücreti talep ediliyor

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Elektrikli araçların sürdürülebilir oldukları düşünülse de eninde sonunda sahip oldukları bataryaların değiştirilmesi gerekiyor. Zira akıllı telefonlarımızda olduğu gibi bataryalar farklı sebeplerden dolayı tamamen bitebiliyor. Bu sorunla karşılaşan bir Tesla sahibi ise kendisine sunulan batarya değişim ücretini yüksek bularak reddettiğini TikTok’tan duyurdu.

Mario Zelaya adlı TikTok kullanıcısı, yayınladığı bir videoda Tesla Model S aracı hakkında yaşadığı sorunlara değindi. 15 milyondan fazla görüntülenme alan videoda Model S’in bataryasının tamamen öldüğüne ve bu nedenle arabaya dahi giremediğine değinen Zelaya, ayrıca aracın şarj işlemine de cevap vermediğini söylüyor.

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2013 yılında 140.000 dolara (Kanada doları) satın alınan Tesla Model S için istenen batarya değişim ücreti ise 28.000 Kanada doları (21.000 ABD doları). Oldukça yüksek olan bu ücreti reddeden Zelaya ise çözümü arabayı satmakta buldu. Öte yandan Zelaya, Model S'i ülkesinin düzenleyici kurumu Transport Canada'ya götürdüğünü, teknisyenlerin ona, aracın klima ünitesindeki tahliye hortumunun pil yuvasının üzerine yerleştirildiğini dolayısıyla sürekli olarak pil ünitesine su sızdığını ve pillerin paslandığını söylediğini açıkladı. Bu üretim sorunu bazı 2013 ve 2014 Model S’lerde görülmekte.

Tesla’nun yüksek batarya değişim ücreti sorunu ilk değil. Yılın başlarında Finlandiyalı bir Model S sahibi, batarya değişimi için karşılaştığı 20 bin euro ücreti çok yüksek bulmuştu. Sorunu ise 30 kilogram dinamitle birlikte aracını patlatarak çözmüştü zira o dönemde ikinci el Model S’lerin fiyatı 35 bin euro seviyelerindeydi.

Tesla’nın Model S için belirlediği standartlar tutmuyor

Bununla birlikte Tesla CEO’su Elon Musk, bataryaların ömrü hakkında birkaç yıl önce açıklamalarda bulunmuştu. Musk’a göre bataryalar 300 bin ile 500 bin mil (yaklaşık 480 bin km ila 800 bin km) ömre sahipler. Bataryaların tamamen değiştirilmeleri gerekmeden 21 ila 25 yıl çalışacak şekilde tasarlandığı da belirtiliyor. Fakat bu senaryoda ilgili Model S sadece 77.000 mil (125 bin km) seviyelerindeydi.

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Tesla Model S batarya değişimi için araba parası talep ediliyor