Bira üretiminde kullanılabilecek analiz yöntemi geliştirildi

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Gelişen teknoloji gıda alanına da yansımakla birlikte gıdaların üretim süreçlerinde ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi üzerinde birçok çalışma bulunuyor ve bu çalışmalar gün geçtikçe ivme kazanıyor. Bira üretiminde şerbetçi otu çok fazla kullanılıyor ve şerbetçi otunun verdiği aroma birçok tüketici tarafından seviliyor. Şimdi ise bilim insanları biradaki aromadan sorumlu tiyol bileşiklerini daha iyi ölçebilecek ve böylece meyve aromaları daha yoğun biraların üretilmesini sağlayabilecek yöntem geliştirdi.

‘’Pale ale’’ olarak adlandırılan bira türleri göreceli olarak daha az tiyol bileşenleri içermekle birlikte söz edilen türdeki az miktarda bulunan bileşenlerin tespiti ve ölçümü zor oluyor. Günümüzde kullanılan ölçüm yöntemleri oldukça kompleks olmakla birlikte aynı zamanda her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor ve bazı prosedürler bira örneklerini toksik materyallerle muamele etmeyi gerektiyor.

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Şerbetçi otu

Tiyol bileşenleri şarapta yüksek miktarlarda bulunmakla birlikte günümüzde şarap üreticileri özel polimerlerle şarapta bulunan tiyol bileşiklerini ölçebiliyor ancak bu prosedür, biralarda az miktarda bulunan tiyol bileşikleri için uygulanamıyor.

Şimdi ise Germany's Research Institute for Beer and Beverage Analysis araştırmacıları söz edilen ve şaraplar için kullanılan yöntemi bira için uyguladı ve '' tandem mass spectrometry '' yani ‘’ ardışık kütle spektrometresi ‘’ adı verilen yöntemden yararlanarak prosedürlerin bira için uygulanmasını sağladı.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi"

Araştırmacılar geliştirilen yöntemi dünyanın farklı bölgelerinden elde edilen 13 farklı bira üzerinde denedi ve yeni yöntemin geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında daha başarılı olduğu tespit edildi.

Yeni araştırma Journal of Agricultural and Food Chemistry adlı dergide yayımlandı.

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