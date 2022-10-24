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    Kripto borsası Bit2Me, yazılım geliştirme şirketi Dekalabs’ı satın aldı

    Kripto borsası Bit2Me, yazılım şirketi Dekalabs’i satın aldığını duyurdu. Bu iş birliği ile blockchain üzerine teknolojiler geliştirileceği açıklandı.                 
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    Bit2Me, yazılım geliştirme şirketi Dekalabs’ı satın aldı Tam Boyutta Gör

    İspanya Merkez Bankası tarafından kripto hizmetleri sağlayıcısı olarak lisanslanan ilk firma olan Bit2Me, Blockchain ve kripto odaklı yazılım geliştirme şirketi Dekalabs’ı satın aldığını söyledi. 

    Şirket tarafından yapılan açıklamada, satın almanın Bit2Me’nin şirketlere ve kurumlara kripto para birimi, Bitcoin ve Ethereum gibi blockchain protokolleri üzerinde araçlar geliştirmelerine yardımcı olma konumunu güçlendireceğini belirtti.

    Bu yılın ortalarında İspanya’nın düzenleyici kurumu Comisión Nacional del Mercado de Valores’in (CNMV) gri listesine alınan şirket, Blockchain bağlantılı hizmetlerini genişletiyor. Bit2Me, satın almanın, şirketin çeşitli alanlardaki faaliyetlerini güçlendireceğini belirtti.

    Şirketin kripto endüstrisindeki zorlu koşullara rağmen 250 çalışan eklemeyi planladığını söyleyen Bit2Me CEO'su Leif Ferreira, konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdi: 

    “Birçok işten çıkarma bağlamında, şimdi tutma ve inşa etme zamanı. Fiyatlar ne kadar düşerse düşsün kripto durmayacak”

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Bit2Me, Telefonica iş birliğiyle birlikte yatırım almıştı. Söz konusu yatırımla ilgili daha fazla ayrıntı ise önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak. Bit2Me, ülkemizde faaliyet göstermiyor.

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