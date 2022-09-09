Bitci Holding Metaverse ve oyun sektöründe yeni projelere imza atacak

Türkiye’nin borsa ve ödeme sistemine entegre ilk yerli blockchain ağını geliştiren Bitci Holding, Türk şirketlerini internetin yeni yüzü Metaverse’in sunduğu olanaklarla buluşturacak. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan holdingleşmeyle birlikte daha güçlü bir organizasyon ve finansal alt yapıyla ulusal ve küresel ölçekte belirledikleri büyük hedeflere odaklandıklarını söyleyen Bitci Holding CEO’su Onur Altan Tan, blockchain teknolojilerinin dijital dünyayı yeniden şekillendirdiğini ve bu durumun hem şirketler hem de kullanıcılar için yeni ve önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Onur Altan Tan, Bitci Holding olarak Türk şirketlerini bu yeni dijital evrene taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

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Bitci Holding’in bu yöndeki çalışmalarını paylaşan Onur Altan Tan, “Faaliyetlerine 2018 yılında Bodrum’da başlayan Bitci olarak, ilk atılımımızı kripto varlık ticaret platformumuz Bitcicom ile yaptık. Eş zamanlı olarak, yine yerli mühendislerimizle, şirketleri blockchain platformuna taşımak, onları bu teknolojinin sunduğu olanaklarla tanıştırmak, farklı çözümler sunmak amacıyla BitciChain’i devreye aldık ve çok sayıda proje geliştirdik. Borsa tarafında, taraftar token geliştirme işimiz, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan kapanmaların takımlara getirdiği sıkıntıların giderilmesine sağladığı katkıyla oldukça büyüdü. Bu dönemde yerli ve yabancı 33 takımla fan token partnerliği yaptık. Bu yolla sadece Türkiye’de spora sağladığımız kaynak 140 milyon TL’yi buldu. Yine Brezilya Milli Takımı, İspanya Milli Takımı, Formula McLaren Takımı, Moto GP gibi takım ve organizasyonlarla hem büyük bir aile kurarak blockchain teknolojisiyle sporu desteklemiş olduk hem de bu teknolojiyi ihraç ettik. Bu alanda dünyanın en büyük fan token platformlarından biri haline geldik.” diye konuştu.

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“Bitci Borsa’yı dünyanın dört bir yanına taşıyacağız”

Fan token ve borsa tarafında ulusal ve global ölçekteki anlaşmalarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Onur Altan Tan, “Bitci Borsa olarak, hedefimiz global bir yapıda büyüyerek önümüzdeki süreçte Bitci Borsayı dünyanın farklı yerlerine taşıyacağız. Brezilya’da ilkini açtık ve 8 aydır faal durumda. Brezilya Milli takımı ve 5 tane Brezilya takımıyla etkileşimini sürdürüyor. Bunu yanında hem kripto para alım satımını regüle etmiş Portekiz ve Kanada gibi ülkelerde hem de henüz bu alanı regüle etmemiş ama kripto alım satımının yaygın olduğu ülkelerde çalışmalarımız sürüyor. Malta’da, İsviçre’de, Estonya’da bu alanda şirketlerimiz ve lisans çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biraz daha güneye inerek MENA bölgesi için de adımlarımız olacak. Fan token’larla Türkiye’de başlayan yolculuğumuzu globale taşıdık ve dünyada bunu yapan blockchain teknoloji şirketlerinin önde gelenlerinden biri olmayı başardık.” dedi.

“Türk oyun sektörünü radarımıza aldık”

Bitci’nin kamuoyunda daha çok ilk atılımı yaptığı kripto para borsası ile tanınsa da bir teknoloji şirketi olduğunu hatırlatan Onur Altan Tan, blockchain alt yapısının ve teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, ana faaliyet konusu olan blockchain teknolojilerine ve bu alandaki hedeflere odaklandıklarını kaydetti. Onur Altan Tan, “Holding bünyemizdeki Bitci Games ile Metaverse’e giriyoruz. Sadece bir Metaverse yapısı değil, aynı zamanda bir oyun platformu yaratıyoruz. Biz platformu sunuyoruz oyun stüdyolarına ve aynı zamanda Web3 altyapı desteği veriyoruz. Ülkemizde oyun geliştiren çok sayıda oyun stüdyosu mevcut. Buradaki hedefimiz, geliştirilen bu oyunların blockchain üzerinde tokenizasyonla kullanılabilmesi. Dolayısıyla bu oyunları tokenize ederek, hem yatırımcılara yeni bir alan açıyoruz, hem daha büyük bir kitlenin oyunları kullanmasını sağlıyoruz hem de oyun stüdyolarının bundan bir gelir etmesine olanak sağlıyoruz. Yani oyunları blockchaine bağlıyoruz, böylelikle oyundaki bütün ekonomi blockchain üzerinde dönüyor. Şu an görüştüğümüz, 600 bini aktif toplam iki milyon kullanıcılı bir oyun var, bu şekilde tokenize edilecek.” diye konuştu.

Bu kapsamda Bitci Games bünyesinde geliştirdikleri bir oyunun son testlerinin yapıldığını da vurgulayan Onur Altan Tan, Türk oyun sektörünü radarlarına aldıklarını söyledi. Onur Altan Tan, oyun stüdyolarına çağrıda bulunarak, “Gelin geliştirdiğiniz oyununuzu Web3’e alalım, halihazırdaki milyonlarca kullanıcıyla, onların bu yöndeki talepleriyle ve yeni kullanıcılarla oyunlarınızı buluşturalım. Buradaki gelir mekanizmasından faydalanın.” dedi.

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“Metaverse internetin yeni yüzü”

Bitci Games’in odaklandığı bir diğer alanının Metaverse olduğunu belirten Onur Altan Tan, “Metaverse’in potansiyelini iyi anlamak gerekiyor. Nasıl ki internet ilk çıktığında bütün şirketler web sitesi açmaya başladıklarında servis, hizmet ve ürün satışları başladığında bu bir yarış haline döndü ve aynı zamanda bütün şirketler burada yerlerini alıp ürün gamlarını hizmetlerinin dokunduğu jeografik bölgeyi hepsini genişlettiler, benzer bir şekilde Metaverse de aslında internetin yeni yüzü diyebiliriz. Tek fark biraz daha hislere hitap eden bir internet. Yani önümüzdeki ekranda iki boyutlu gördüğümüz bir düzlem dışına çıktığımız, örneğin bir elektronik pazar alanındaki ürünleri dünyanın herhangi bir yerinden üç boyutlu olarak görerek alışveriş yapabileceğimiz, bir evren.” diye konuştu.

“Türk şirketleri Metaverse’te yerlerini almalı”

Bitci Holding’in Bitci Games’le VR Mars Metaverse’ünü geliştirdiğini söyleyen Onur Altan Tan, “Mars gezegeninde aynı zamanda oyunlaştırılmış bir Metaverse kurguluyoruz. Oynadıkça kazan mantığıyla çalışan fakat aynı zamanda konser alanları, etkileşim alanları, toplantı alanları olan bir Metaverse. Bu, planladığımız büyük bir serinin ilki olacak. Şu an büyük bir kısmı bitti. Büyük bir bütünün parçası VR Mars çünkü Bitci Games’in ana hedefi, tüm şirketlerin yer alacağı bir internet yaratmak. Bu yıl yapılan araştırmalar, Metaverse’e 120 milyar dolara ulaşan bir yatırımın söz konusu olduğunu gösteriyor. 2030 yılında da 5 trilyon dolarlık bir piyasa bekleniyor. Yani çok hızlı büyümesi öngörülen bir alan ve bu da hepimiz bir şekilde orada yer alacağız, belki bir oyun oynayacağız, belki bir ürün alacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla burada ikinci çağrımız da şirketlere: Şirketlerin nasıl ki internet kurulduğunda internette bir alan adı, bir alanı, bir domaini olduysa artık Metaverse’te de bir yerleri olacak. Biz de Türk şirketlerinin burada ilgisinin çok farkındayız. Bitci Holding olarak Türk şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Akaryakıt sektöründen enerji sektöründen farklı şirketlerle Metaverse çalışmaları ve NFT çalışmaları yapacağız. Şu an 20’nin üzerinde şirketle görüşüyoruz. Tüm Türk şirketlerini Metaverse’te, Türk Metaverse’ünde yerlerini almaya çağırıyoruz.” dedi.

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Bitci Holding oyun sektöründe yeni projelere imza atacak