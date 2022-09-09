iPhone 14 uydu bağlantısı için Elon Musk devrede

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Apple’ın iPhone 14 serisi ile hücresel bağlantı olmadaığı zaman acil durumlarda uydu bağlantısı ile iletişim kurmayı sağlayacak yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik haliyle uydu işletmecilerinin devreye girmesini gerektiriyor.

Elon Musk ile Apple görüşmelere başladı

Kullanıcıların hücresel bağlantılardan yoksun olduğu noktalarda artık uydu bağlantıları da alternatif hale geliyor. iPhone 14 firmanın uydu desteği sunan ilk serisi olacak. Sadece açık havada, gökyüzünün net bir şekilde görüldüğü durumlarda iPhone 14 kullanıcıları yönlendirerek doğru uydu konumunu bulmasına yardımcı oluyor.

iPhone 14 uydu özelliği nedir, nasıl kullanılır? 14 sa. önce eklendi

Bağlantı kurulduktan sonra belirli sorular ile bir veri paketi oluşturan Apple bunu acil durum kişilerine gönderiyor. Apple, iletişimi hızlandırmak için kısa mesajları üç kat daha küçülten bir sıkıştırma algoritması oluşturduğunu söylüyor.

Apple hali hazırda Globalstar ile anlaşma yaptı ve ABD ile Kanada’da bu özellik kullanılabiliyor. Ayrıca Starlink üzerinden de kullanılması için Elon Musk ile de görüşme halinde. Ünlü iş adamı görüşmelerin ümit verici olduğunu ve iPhone ekibinin iyi iş çıkardığını belirtti.

Uydu bağlantısı ilk 2 yıl ücretsiz olacak ve sonrasında bir abonelik süreci başlayacak. Bu durumda uydu işletmecileri ile Apple arasında finansal konular ağır basacaktır. Bunların çözülmesi ile global çapta bu özellik kullanıma sunulabilir.

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