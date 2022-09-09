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    iPhone 14 uydu bağlantısı için Elon Musk devrede

    iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firmasının haricinde Starlink de devreye girebilir. Apple ve SpaceX görüşmelere başladı.  
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    iPhone 14
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    Apple’ın iPhone 14 serisi ile hücresel bağlantı olmadaığı zaman acil durumlarda uydu bağlantısı ile iletişim kurmayı sağlayacak yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik haliyle uydu işletmecilerinin devreye girmesini gerektiriyor.

    Elon Musk ile Apple görüşmelere başladı

    Kullanıcıların hücresel bağlantılardan yoksun olduğu noktalarda artık uydu bağlantıları da alternatif hale geliyor. iPhone 14 firmanın uydu desteği sunan ilk serisi olacak. Sadece açık havada, gökyüzünün net bir şekilde görüldüğü durumlarda iPhone 14 kullanıcıları yönlendirerek doğru uydu konumunu bulmasına yardımcı oluyor.

    Bağlantı kurulduktan sonra belirli sorular ile bir veri paketi oluşturan Apple bunu acil durum kişilerine gönderiyor. Apple, iletişimi hızlandırmak için kısa mesajları üç kat daha küçülten bir sıkıştırma algoritması oluşturduğunu söylüyor.

    Apple hali hazırda Globalstar ile anlaşma yaptı ve ABD ile Kanada’da bu özellik kullanılabiliyor. Ayrıca Starlink üzerinden de kullanılması için Elon Musk ile de görüşme halinde. Ünlü iş adamı görüşmelerin ümit verici olduğunu ve iPhone ekibinin iyi iş çıkardığını belirtti.

    Uydu bağlantısı ilk 2 yıl ücretsiz olacak ve sonrasında bir abonelik süreci başlayacak. Bu durumda uydu işletmecileri ile Apple arasında finansal konular ağır basacaktır. Bunların çözülmesi ile global çapta bu özellik kullanıma sunulabilir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 12 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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