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    Bitci, yeni teknolojisi Bitci Pay'i duyurdu

    Bitci yeni teknolojisi Bitci Pay'i duyurdu. Bitci Pay ile Türkiye'de ve yurt dışında her yerde kripto para ile alışveriş yapılabilecek.                          
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    Bitci, yeni teknolojisi Bitci Pay'i duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yerli kripto para borsası Bitci, kartla alışveriş yapılabilmesine imkan tanıyan yeni özelliğini duyurdu. Bitci Pay, yakın zamanda kullanıma sunulacak.

    Bitci Pay için VISA ile iş birliği yapıldı. Kullanıcılar, Bitci Pay ile kripto paralarını itibari paraya dönüştürerek alışveriş yapabilecek. Bitci Pay, Türkiye'de ve yurt dışında VISA'nın geçtiği tüm noktalarda kullanılabilecek. Apple Pay ve Google Pay ödeme hizmetlerini de destekleyecek.

    Türkiye'de kullanılabilecek

    Türkiye’de kripto para ile ticaret yapılması yasaklanmıştı. Bitci’den yapılan açıklamada ise Bitci Pay’in yasal bakımdan tamamen uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu kartla yapılan alışverişlerde kripto paranız arka planda anında itibari paraya dönüştürülecek. Örneğin Bitci Pay ile ödeme yaptığınızda cüzdanınızdaki Bitcicoin (BITCI)'ler güncel değeri üzerinden Türk Lirası'na dönüştürülecek ve ödemeyi alan tarafa Türk Lirası olarak aktarılacak. Bu işlem hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

    Bitci Pay’e ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, "Bitci Borsa olarak, yaptığımız büyüme planlamaları çerçevesinde yeni aksiyonlar aldığımız ciddi bir atılım süreci içerisindeyiz. Uzman ekibimizin sahip olduğu bilgi birikimi ışığında bu süreci olumlu biçimde sürdürmek adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, Bitci Pay hamlesi hem Bitci Borsa hem de ekosistemdeki kullanıcılara gelişmiş finansal işlem deneyimi sunma yolunda kritik bir adım. Bitci Pay’in küresel ölçekteki Bitci kullanıcıları için önemli bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Gelecekte, çizdiğimiz stratejiler ışığında bu hamlelerimiz besleyecek farklı aksiyonlar alacağımızı da belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Bitci Pay’in Visa Card entegrasyonu kripto varlıkları itibari paraya dönüştürerek hesaba tanımlayacak şekilde tasarlandı. Borsadan para çekimi sağlayıp karta aktarım sağlayan işlem sürecini ortadan kaldırarak işlemlerin aynı sırayla otonom olarak tanımlanıyor ve işlemin itibari para olarak yapılmasına imkan tanıyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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