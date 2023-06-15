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    Bitcoin 25 bin doların altına düştü! Bitcoin fiyatı ne olur?

    ABD’nin merkez bankası FED’in Haziran toplantısının ardından kripto para fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin fiyatı uzunca bir süredir ilk defa 25 bin doların altına düştü.
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    Bitcoin 25 bin doların altına düştü! Bitcoin fiyatı ne olur? Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, yıl başından bu yana bir toparlanma sürecine girmişti ancak kısa süre önce önemli bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankaları Sistemi’nin ya da kısaca FED’in Haziran toplantısının ardından kripto para fiyatları düştü ve bitcoin, Mart ayından bu yana ilk kez 25.000 doların altına geriledi.

    Bitcoin fiyatı düştü

    Bitcoin 25 bin doların altına düştü! Bitcoin fiyatı ne olur? Tam Boyutta Gör
    Coin Metrics'e göre, Perşembe günü bitcoin yaklaşık yüzde 4 düşüşle 24.866 dolar olurken, ether yüzde 5'ten fazla düşüşle 1.632 dolara geriledi. Bunlara ek olarak altcoinler de değer kaybetti. Satış baskısı, Perşembe günü çoğu borsada ABD dolarına olan bağlılığını kaybeden ve Kasım ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak 99 sente gerileyen stablecoin tether (USDT) üzerinde de ağırlığını hissettirdi.

    Meydana gelen düşüşün arkasında ise FED’in faiz oranlarını şimdilik değiştirmeme kararı alması oldu. ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Coinbase ve Binance'e dava açması da etkili oldu. Dexterity Capital'in yönetici ortağı Michael Safai, düşüşün bir diğer nedeni olarak ise zayıf likidite ve duyarlılık olduğunu söyledi. Safai’ye göre artan düzenleyici kurumların baskısı nedeniyle yatırımcılar özellikle altcoinler söz konusu olduğunda, paralarını masadan uzak tutmaya daha meyilli.

    Bitcoin fiyatı ne olacak?

    Safai’ye göre sermaye kenarda bekledikçe büyük fiyat yükselişleri olası görünmüyor. Safai, "Popüler altcoinlerin yasallığına ilişkin daha fazla kafa karışıklığı sermayeyi kenarda tutuyor ve yatırımcıların bir toparlanma konusunda heyecan duymalarını sağlamak için uzun bir süre iyi haber almak ya da hiç haber almamak gerekecek" dedi. Bu ortam altında Safai, bir sonraki düzenleyici kararlarına kadar bitcoin fiyatının 25.000 ila 27.000 dolar arasında sabit kalacağını belirtiyor.

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    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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