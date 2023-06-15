Bitcoin 25 bin doların altına düştü! Bitcoin fiyatı ne olur?

Bitcoin fiyatı düştü
Meydana gelen düşüşün arkasında ise FED’in faiz oranlarını şimdilik değiştirmeme kararı alması oldu. ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Coinbase ve Binance'e dava açması da etkili oldu. Dexterity Capital'in yönetici ortağı Michael Safai, düşüşün bir diğer nedeni olarak ise zayıf likidite ve duyarlılık olduğunu söyledi. Safai’ye göre artan düzenleyici kurumların baskısı nedeniyle yatırımcılar özellikle altcoinler söz konusu olduğunda, paralarını masadan uzak tutmaya daha meyilli.
Bitcoin fiyatı ne olacak?
Safai’ye göre sermaye kenarda bekledikçe büyük fiyat yükselişleri olası görünmüyor. Safai, "Popüler altcoinlerin yasallığına ilişkin daha fazla kafa karışıklığı sermayeyi kenarda tutuyor ve yatırımcıların bir toparlanma konusunda heyecan duymalarını sağlamak için uzun bir süre iyi haber almak ya da hiç haber almamak gerekecek" dedi. Bu ortam altında Safai, bir sonraki düzenleyici kararlarına kadar bitcoin fiyatının 25.000 ila 27.000 dolar arasında sabit kalacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi