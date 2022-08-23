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    Bitcoin ATM’lerine siber saldırı

    Bitcoin ATM üreticisi General Bytes’ın sunucularına sızan saldırganlar, yatırılan tüm varlıkları kendi cüzdanlarına aktardı. Olay fark edildiğinde iş işten geçmişti. 
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    Bitcoin

    Kripto paraların yaygınlaşması ile standart ATM cihazlarının yanında bir de Bitcoin ATM’leri hayatımıza girdi. Yatırımcıların para yatırarak kripto paraya çevirebildiği veya kripto paraları para olarak çekebildiği ATM’ler siber saldırganların hedefinde.

    Bitcoin AMT’lerine dikkat

    Çekya kaynaklı Bitcoin ATM üreticisi General Bytes bugün 120 ülkede 8827 ATM noktasına sahip. Dev bir ağı yöneten firmanın sunucuları ne yazık ki siber saldırılara karşı koyamadı. Sunuculara erişen saldırganlar ATM noktalarını ele geçirdi.

    İlk gün açığından yararlanan saldırganların yönetici yetkisini ele geçirdikleri andan itibaren yama yayınlanana dek yatırılan varlıkları kendi cüzdanlarına aktardıkları ifade ediliyor. Şimdye kadar ne kadar varlık çalındı bilinmiyor.

    Geenral Bytes yaptığı açıklamada ATM işleticilerinin yama yayınlanana dek cihazları kullandırtmamasını istedi. Ayrıca yama kurulduktan sonra güvenlik duvarının güncellenmesi ve müşterilerin de satış ayarlarını yeniden gözden geçirmesi isteniyor. Farklı güvenlik kuruluşlarıyla çalışan firma ilk gün açığının gözden kaçtığını dile getirdi.

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