Samsung nihayet 990 PRO SSD için ilk işareti verdi

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Günlerdir sertifikaları internete sızdırılan Samsung’un yeni 990 PRO SSD modeli için nihayet firmadan da ilk işaret geldi. Samsung 990 PRO SSD önceki nesillere göre daha farklı bir tasarım ile geliyor.

Samsung 990 PRO SSD neler sunacak?

The Champion Maker sloganıyla paylaşılan gönderide yeni SSD modelinden Ultimate SSD olarak bahsediliyor. Bu kez Samsung iki farklı tasarm hazırlamış durumda. Bir tanesinde küçük bir RGB aydınlatma görülürken diğerinde ise grafen veya bakır tabanlı bir ısı dağıtıcı plaka yer alıyor.

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Sertifika onaylarında firmanın 1TB ve 2TB olarak iki kapasite hazırladığı biliniyor. Tasarımlar kapasiteye göre mi değişecek yoksa her kapasite için iki farklı tasarım mı olacak şimdilik belli değil. PCIe Gen5 standardını temel alan sürücü teorik olarak 14GB/s aktarım hızlarına ve 8TB kapsiteye kadar ulaşabilecek. Normalde Samsung sunucu tarafında 15.36TB kapasiteye kadar PCIe Gen 5 SSD sürücüleri sunmaktaydı. Samsung 990 PRO SSD modelinin yıl sonunda tanıtılması bekleniyor.

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