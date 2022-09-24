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    Bitcoin ATM’leri duraklama dönemi yaşıyor

    Coin ATM Radar verilerine göre; 77 ülkede 38.538 kripto ATM bulunuyor. 1 Ağustos’taki toplam kurulum sayısına göre düşüş yaşandı.                                  
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    Bitcoin ATM’leri duraklama dönemi yaşıyor
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    Kripto para sektörü son dönemde inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. Bununla beraber birçok alanda bu durumdan oldukça etkilendi. Son olarak piyasanın bu durumundan Bitcoin ATM’leri de etkilendi. Bitcoin ATM’leri dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ederken bu kez Bitcoin ATM’lerinin büyümesi de tarihte ilk kez duraklamaya geçti.

    Piyasadaki çöküşün etkisi var

    Piyasa çöküşünün doğrudan bir sonucu olarak, kripto para birimi endüstrisindeki birçok şirket iş stratejilerini gözden geçirmek zorunda kaldı. Gelecekte olası bir toparlanma beklentisiyle, bazı kuruluşlar faaliyetlerini durdurmak ve planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldılar. 

    2021’de pazarın artan değeri, kurulan kripto para ATM’lerinin sayısında bir artışa neden oldu; ancak, bu model o zamandan beri durdu. Örneğin, Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 68.000 dolardan düştü.

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    M
    makine26 4 gün önce

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