Bitcoin fiyatı yeniden 30 bin dolar, bir haftada yüzde 25 yükseliş

SEC tarafından Binance US borsasına açılan dava ve peşinden gelen soruşturmalar geçtiğimiz hafta kripto para piyasasının üzerine kâbus gibi çökmüştü. 25 bin dolar altına inen Bitcoin fiyatı ilginç bir şekilde ABD kurumsal desteği ile çıkışa geçti.

Bitcoin fiyatı neden çıkıyor?

Geçen hafta yaşanan gerilimli günlerin ardından bir anda günlük güneşlik bir havaya geçildi. Önce SEC ve Binance arasında anlaşma yaşandığı haberi geldi. Ardından trilyon dolarlık fonlarıyla bilinen Blackrock, ETF başvurusunda bulundu.

Invesco, Bitcoin ETF’sine başvuru yaptı 13 sa. önce eklendi

Farklı dev fonların da ardı ardına ETF başvurusu yapması piyasalara olumlu yansıdı. Sadece bir hafta içerisinde Bitcoin fiyatı yüzde 25’ten fazla artarak 30 bin doların üzerine çıktı. Adeta soluksuz yaşanan yükseliş kurumsal firmaların düşük fiyattan Bitcoin satın aldığına yoruluyor.

FED başkanı Powell’ın da kripto paraların bir varlık olmak için çok güçlü mücadele verdiğini açıklaması ABD tarafında bir anda her şeyin neden pozitife döndüğüne dair merakları arttırdı. Bitcoin fiyatının 30 bin üzerinde kalarak güç toplaması sonraki haftalarda yükseliş bekleyenleri umutlandırıyor.

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