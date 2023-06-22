Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı yeniden 30 bin dolar, bir haftada yüzde 25 yükseliş

    Geçen hafta tedirgin piyasa şartları nedeniyle büyük düşüşler yaşayan Bitcoin fiyatı bu hafta ise şartların hızlı bir şekilde değişmesi ile büyük bir yükseliş gösterdi. 
    Oy Ver
    Bitcoin
    SEC tarafından Binance US borsasına açılan dava ve peşinden gelen soruşturmalar geçtiğimiz hafta kripto para piyasasının üzerine kâbus gibi çökmüştü. 25 bin dolar altına inen Bitcoin fiyatı ilginç bir şekilde ABD kurumsal desteği ile çıkışa geçti.

    Bitcoin fiyatı neden çıkıyor?

    Geçen hafta yaşanan gerilimli günlerin ardından bir anda günlük güneşlik bir havaya geçildi. Önce SEC ve Binance arasında anlaşma yaşandığı haberi geldi. Ardından trilyon dolarlık fonlarıyla bilinen Blackrock, ETF başvurusunda bulundu.

    Farklı dev fonların da ardı ardına ETF başvurusu yapması piyasalara olumlu yansıdı. Sadece bir hafta içerisinde Bitcoin fiyatı yüzde 25’ten fazla artarak 30 bin doların üzerine çıktı. Adeta soluksuz yaşanan yükseliş kurumsal firmaların düşük fiyattan Bitcoin satın aldığına yoruluyor.

    FED başkanı Powell’ın da kripto paraların bir varlık olmak için çok güçlü mücadele verdiğini açıklaması ABD tarafında bir anda her şeyin neden pozitife döndüğüne dair merakları arttırdı. Bitcoin fiyatının 30 bin üzerinde kalarak güç toplaması sonraki haftalarda yükseliş bekleyenleri umutlandırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiziksel sim nedir yüzüme yağ sıçradı ne yapmalıyım tomografi sonucu kaç saatte çıkar 40 yaşından sonra yurtdışında yaşamak havaş bilet nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız