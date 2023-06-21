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    Invesco, Bitcoin ETF’sine başvuru yaptı

    BlackRock'ın ETF başvurusu yapması, Bitcoin'in yeniden yükselişine ve şirketlerin ETF'lere ilgisinin artmasına neden oldu. Invesco yeniden ETF başvurusu yaptı.    
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    Invesco, Bitcoin ETF’sine başvuru yaptı Tam Boyutta Gör
    BlackRock’ın Bitcoin ETF başvurusundan sonra birçok şirket birbirinden destek alarak ETF başvurularında bulunmaya başladı. BlackRock’ın ardından 87 milyar dolarlık varlığı yöneten WisdomTree başvuru yaparken, bu kez de Invesco yaptığı başvuru ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Son günlerin belki de en çok konuşulan konularından biri ETF oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin’i de hareketlendiren bu ETF başvurularına bir yenisi daha eklendi. Invesco ilk olarak 2021 sonbaharında bir Bitcoin ETF başvurusunda bulunmuştu. Başvurusunun o zamandan beri onaylanmamasının ardından BlackRock’ın başvurusu ışığında yeniden başvuru gerçekleştirdi.

    Invesco, dosyalamasında, spot bitcoin ETF’sinin olmamasının, FTX, Celsius Network, BlockFi ve Voyager Digital Holdings gibi iflaslarda görüldüğü gibi yatırımcıları daha riskli alternatiflere ittiğini savundu.

    Invesco, 2021’de ilk olarak Galaxy Digital ile birlikte bir bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Ayrıca bir bitcoin vadeli işlem ETF’si için başvuruda bulundu, ancak Ekim 2021’de ProShares tarafından bir vadeli işlem ETF’si onaylanıp ilk olarak ticarete başladıktan sonra bu çabayı bıraktı.

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