Biden hükümeti kripto para düzenlemesini hayata geçirecek

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FED toplantısı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ekonomi dünyasını adeta yerle bir etti. Altın, gümüş gibi emtialar güvenli liman olarak görülürken dünya borsaları ve kripto para dünyası da derin bir düşüşün içerisine girdi.

Biden hükümeti son vuruşu yaptı

44 bin dolara kadar yükseliş yaşayarak yatırımcıların ümitlerini tazelemesini sağlayan Bitcoin ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile birlikte düşüş trendine girdi. Zaten deprem yaşayan dünya ekonomisinin üzerine bir de Rusya’nın kripto para trafiğinin incelemeye alınması işleri daha kötü hale getirdi.

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Ambargolardan kaçınmak için Rusya’nın kripto paralara yöneldiği iddiaları hükümetlerin düzenleme çalışmalarını da hızlandırdı. Avrupa Komisyonu’nun kripto para düzenlemesini 14 Mart tarihinde oylamaya sunacağını açıklamasının ardından Biden hükümeti de önemli bir adım atıyor.

Gelen bilgiler bu hafta içerisinde kripto paralara ilişkin bir strateji belirlemek için Biden hükümetinin bir düzenleme hayata geçireceğini gösteriyor. Özellikle ambargo uygulanan kişilerin trafiğine engel olmak strateji planının önemli bir parçası. Bu haberle birlikte Bitcoin fiyatında düşüş daha da derinleşti ve 5 gün içerisinde 7 bin dolara yakın kayıp yaşadı. Tüm piyasa da Bitcoin ile birlikte düşüş yaşamaya devam ediyor.

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