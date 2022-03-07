Biden hükümeti kripto para düzenlemesini hayata geçirecek

FED toplantısı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ekonomi dünyasını adeta yerle bir etti. Altın, gümüş gibi emtialar güvenli liman olarak görülürken dünya borsaları ve kripto para dünyası da derin bir düşüşün içerisine girdi.
Biden hükümeti son vuruşu yaptı
44 bin dolara kadar yükseliş yaşayarak yatırımcıların ümitlerini tazelemesini sağlayan Bitcoin ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile birlikte düşüş trendine girdi. Zaten deprem yaşayan dünya ekonomisinin üzerine bir de Rusya’nın kripto para trafiğinin incelemeye alınması işleri daha kötü hale getirdi.
Ambargolardan kaçınmak için Rusya’nın kripto paralara yöneldiği iddiaları hükümetlerin düzenleme çalışmalarını da hızlandırdı. Avrupa Komisyonu’nun kripto para düzenlemesini 14 Mart tarihinde oylamaya sunacağını açıklamasının ardından Biden hükümeti de önemli bir adım atıyor.
Gelen bilgiler bu hafta içerisinde kripto paralara ilişkin bir strateji belirlemek için Biden hükümetinin bir düzenleme hayata geçireceğini gösteriyor. Özellikle ambargo uygulanan kişilerin trafiğine engel olmak strateji planının önemli bir parçası. Bu haberle birlikte Bitcoin fiyatında düşüş daha da derinleşti ve 5 gün içerisinde 7 bin dolara yakın kayıp yaşadı. Tüm piyasa da Bitcoin ile birlikte düşüş yaşamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..