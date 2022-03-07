Geliştiricisi projeyi bıraktı, bu coinlere dikkat

Kripto para dünyasında hemen her gün yeni bir proje ortaya çıkıyor. İddialı söylemlerle gelen projelerden SOL veya AVAX gibi ayakta kalanlar olduğu gibi silinip gidenler de var. Bunun yanında yolun yarısında geliştiricisinin bıraktığı ve yatırımcısını mağdur edenler de mevcut.
DeFi projelerine büyük darbe
Bugün gelen bir haber zaten düşüşte olan kripto para dünyasında yatırımcıları daha da hayal kırıklığına uğrattı. Pek çok merkeziyetsiz finans - DeFi projesine destek veren veya yöneten girişimci Anton Nell, toplamda 25 projeden çekildiğini açıkladı. Binance gibi dev borsalarda da listeli olan projelerin kripto paraları dibe vurdu.
Anton Nell’in yatırımcıları uyardığı projelerden birisi KP3R. Bir dönem oldukça büyük yükselişler yapan KP3R bugün yüzde 40 civarında kayıp yaşadı. İlk DeFi projelerinden birisi olarak gösterilen YFI için ara yüz olan YearnFi, eski adı ANYSWAP olan Multichain köprü platformu, kripto para cüzdanlarının kolay bir şekilde ağ değiştirmesini sağlayan Chainlist, Solidly kripto para borsası terk edilen projeler arasında.
Nell bunların bazılarını tamamen kapatırken bazılarını da yeni adreslerine transfer etti. YFI ve ANY yüzde 15-20 arasında kayıp yaşadı. Nell aynı zamanda Fantom Vakfı’nın çözüm mimarı olduğu için FTM kripto parası da yüzde 20 seviyelerinde düşüş yaşadı.
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..