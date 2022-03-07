Geliştiricisi projeyi bıraktı, bu coinlere dikkat

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasında hemen her gün yeni bir proje ortaya çıkıyor. İddialı söylemlerle gelen projelerden SOL veya AVAX gibi ayakta kalanlar olduğu gibi silinip gidenler de var. Bunun yanında yolun yarısında geliştiricisinin bıraktığı ve yatırımcısını mağdur edenler de mevcut.

DeFi projelerine büyük darbe

Bugün gelen bir haber zaten düşüşte olan kripto para dünyasında yatırımcıları daha da hayal kırıklığına uğrattı. Pek çok merkeziyetsiz finans - DeFi projesine destek veren veya yöneten girişimci Anton Nell, toplamda 25 projeden çekildiğini açıkladı. Binance gibi dev borsalarda da listeli olan projelerin kripto paraları dibe vurdu.

Kripto para dünyasında yasak tartışması 5 gün önce eklendi

Anton Nell’in yatırımcıları uyardığı projelerden birisi KP3R. Bir dönem oldukça büyük yükselişler yapan KP3R bugün yüzde 40 civarında kayıp yaşadı. İlk DeFi projelerinden birisi olarak gösterilen YFI için ara yüz olan YearnFi, eski adı ANYSWAP olan Multichain köprü platformu, kripto para cüzdanlarının kolay bir şekilde ağ değiştirmesini sağlayan Chainlist, Solidly kripto para borsası terk edilen projeler arasında.

Nell bunların bazılarını tamamen kapatırken bazılarını da yeni adreslerine transfer etti. YFI ve ANY yüzde 15-20 arasında kayıp yaşadı. Nell aynı zamanda Fantom Vakfı’nın çözüm mimarı olduğu için FTM kripto parası da yüzde 20 seviyelerinde düşüş yaşadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

KP3R ve FTM yatırımcısına kötü haber