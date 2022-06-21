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    Bitcoin aramalarında Diyarbakır üçüncü sırada

    Google üzerinde yapılan Bitcoin aramalarında Diyarbakır sürpriz bir çıkış yaptı. En çok arama yapılan üçüncü şehir Diyarbakır. Diğer iki şehir El Salvador’dan.  
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    Bitcoin
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    Kripto paraların benimsenmesi ve gösterilen ilgi açısında ülkemiz Dünya ve Avrupa ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Öyle ki bugüne kadar pek çok borsa ve projenin kripto para vurgununu okuduk. Google aramalarında da ilginç bilgiler mevcut.

    Bitcoin’e Diyarbakır’dan yoğun ilgi

    Son 12 aylık Google trendlerine göre Bitcoin kelimesine gösterilen ilgide son haftalarda keskin bir düşüş oldu. Mayıs ortalarında 80 ilgi ölçeğine çıkan Bitcoin terimi büyük düşüşün de etkisiyle geçen hafta 38 ölçeğe kadar indi.

    Diğer taraftan şehre göre ilgi ölçeğinde ilginç bir sıralama var. Bitcoin’i resmi olarak kabul eden El Salvador’un başkenti San Salvador, 100 ilgi ölçeği ile aramalarda zirvede yer alıyor. Ülkenin ikinci şehri Santa Tecla ise 93 ölçek ile yine ikinci sırada.

    Üçüncü sırada ise Diyarbakır geliyor. Şehrimizin Bitcoin aramalarına olan ilgisi şaşırtıcı gelse de Vebitcoin dolandırıcılığında mağdurların büyük bir kısmının Diyarbakır’dan olması aslında buna cevap veriyor.

    Ülke olarak bakıldığında El Salvador 100 ölçek ile lider. Hollanda 27 ölçek, Nijerya 26 ölçek, Türkiye ise 22 ölçek seviyesinde. İsviçre, Slovenya ve Avusturya bizimle aynı sırada yer alıyor.

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