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    Bitcoin fiyatı 17 bin dolara indi, Elon Musk teorisi boşa çıktı

    Bitcoin fiyatında son haftalarda derinleşen düşüş komplo teorilerini de boşa çıkardı. Elon Musk’ın arka planda Bitcoin fiyatını yönettiği komploları da çöktü.   
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    Bitcoin
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    Yatırımcıları hayal kırıklığına uğratarak sürekli bir düşüş trendi içerisine giren kripto para piyasası komplo teorilerini de boşa çıkardı. Elon Musk’ın paylaştığı rakamların pek de alakalı olmadığı anlaşıldı.

    Destekler birer birer yıkılıyor

    Elon Musk’ın geçen yıl yaptığı bir paylaşıma dayanan pek çok yatırımcı Bitcoin fiyatının 20 bin dolara çekilerek sonrasında 70 bin dolar civarına kadar yükseleceğini düşünüyordu. Ne yazık ki 17500$ seviyelerine kadar inen Bitcoin bunu boşa çıkardı.

    Dolar endeksinin tarihi zirvelere çıkması ve yine tarihi zirvelere yükselen enflasyon oranları yanında kripto para piyasasında yaşanan büyük dolandırıcılıklar yatırımcıyı canından bezdirdi. Uzun süredir piyasaya beklenen oranda yeni yatırımcı katılmıyor. Hacim düşük olunca bir kaç kurumsal veya zengin kişinin elinde aşağı ve yukarı sert hareketler yapıyor.

    Piyasanın bundan sonra nasıl toparlanacağı belli değil zira yıl sonuna kadar enflasyon ve savaş konusu bitmeyecek gibi duruyor. Diğer taraftan güvensizlik ortamının nasıl bertaraf edileceği merak konusu.

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