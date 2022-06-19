Bitcoin fiyatı 17 bin dolara indi, Elon Musk teorisi boşa çıktı

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Yatırımcıları hayal kırıklığına uğratarak sürekli bir düşüş trendi içerisine giren kripto para piyasası komplo teorilerini de boşa çıkardı. Elon Musk’ın paylaştığı rakamların pek de alakalı olmadığı anlaşıldı.

Destekler birer birer yıkılıyor

Elon Musk’ın geçen yıl yaptığı bir paylaşıma dayanan pek çok yatırımcı Bitcoin fiyatının 20 bin dolara çekilerek sonrasında 70 bin dolar civarına kadar yükseleceğini düşünüyordu. Ne yazık ki 17500$ seviyelerine kadar inen Bitcoin bunu boşa çıkardı.

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Dolar endeksinin tarihi zirvelere çıkması ve yine tarihi zirvelere yükselen enflasyon oranları yanında kripto para piyasasında yaşanan büyük dolandırıcılıklar yatırımcıyı canından bezdirdi. Uzun süredir piyasaya beklenen oranda yeni yatırımcı katılmıyor. Hacim düşük olunca bir kaç kurumsal veya zengin kişinin elinde aşağı ve yukarı sert hareketler yapıyor.

Piyasanın bundan sonra nasıl toparlanacağı belli değil zira yıl sonuna kadar enflasyon ve savaş konusu bitmeyecek gibi duruyor. Diğer taraftan güvensizlik ortamının nasıl bertaraf edileceği merak konusu.

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