Bitcoin 33 bin dolara indi, şimdi ne olacak?

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Geçtiğimiz hafta 36 bin dolar altına sarkarak yatırımcısına pek de umut vermeyen Bitcoin fiyatı düşüşüne devam ediyor. Genel piyasanın da etkisiyle yeni haftada 33 bin dolar barajını zorlamaya başladı.

Bitcoin fiyatı ne olacak?

Takipçilerine sürekli yükseliş vadeden sosyal medya fenomenlerini haksız çıkartırcasına Bitcoin fiyatı düşüşüne devam ediyor. Destekleri hızlı bir biçimde kıran Bitcoin yeni haftaya 33 bin dolarda başladı.

Bitcoin fiyatında kara gece 3 gün önce eklendi

Borsalarda 33280$ civarına kadar düşen Bitcoin bir miktar tepki alarak 33800$ seviyesine kadar çıktı ve şu sıralar 33500$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Pandemi döneminde parasal genişlemenin de etkisiyle hızlı bir şekilde yatırımcı kazanan kripto paralar, pandeminin hafifleyip parasal sıkılaştırma stratejisi masaya yatırılınca yatırımcı kaybetmeye başladı.

Özellikle Çin’in döviz rezervlerinin rekor düşmesi, ülkede sıkı kapanma tedbirlerinin tedarik zincirini etkilemesi, dolar endeksinin tarihi zirveye çıkması ve Rusya’ya uygulanan ambargolar yatırımcıyı biraz daha riskli varlıklardan uzakta tutuyor. Yani kripto paralarda beklenen rahatlama bir süre daha gecikebilir.



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