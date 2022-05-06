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    Bitcoin fiyatı 36 bin dolar altına sarktı, borsalar kilitlendi

    Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar Bitcoin fiyatını da etkiliyor. FED faiz artışı ve parasal daralma politikası tüm piyasaları sert bir şekilde aşağı çekti.
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    Bitcoin
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    Piyasaların bir süredir endişe ile beklediği FED faiz toplantısı bu hafta gerçekleşti ve Haziran ayından itibaren parasal sıkılaşmanın başlayacağı açıklandı. Zaten son gücünü tüketen piyasalar toplantının ardından çakıldı. 

    Bitcoin fiyatı neden çakıldı?

    Toplantı öncesinde 39500$ seviyesine kadar yükseliş gösteren Bitcoin fiyatı ne yazık ki buradaki direnci geçemeyince, üzerine ABD işsizlik rakamlarının da yüksek gelmesi ile birlikte keskin bir düşüşe başladı. Vadeli işlemlerde 35500$ seviyesine kadar çekilme yaşandı ve yine on milyonlarca dolarlık uzun pozlar likidite oldu. 

    Bitcoin düşüşü ile birlikte haliyle tüm piyasada da dibe çakıldı. Ethereum fiyatı 2650$ seviyelerine kadar gelirken SOL fiyatı 82$, DOGE fiyatı 12.5 cent ve AVAX fiyatı da 57$ seviyelerinin altına kadar çekilmeler yaşadı. 

    Sadece kripto para piyasaları değil Nasdaq, SP500, Dow Jones gibi endeksler de yüzde 5 seviyesine varan düşüşler yaşadı. Her düşüşte olduğu gibi Binance, Mexc, Kucoin gibi borsalarda anlık olarak donma ve kasılma problemleri yaşandı. 
     

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