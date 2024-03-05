Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı, tarih yeniden yazıldı

Bitcoin tarihi zirvesinde
Coinmarketcap verilerine göre son olarak 9 Kasım 2021 tarihinde 67549$ seviyesine yükselerek tarihi zirve yapan Bitcoin, sonrasında keskin bir düşüşe girmiş ve 16 bin dolar seviyelerini görmüştü. O dönemde kripto paraların yok olmaya mahkûm olduğu söylemlerine rağmen yatırımcı ümidini kaybetmedi ve bugün sevinmeyi hak etti.
Gece yarısına doğru Bitcoin fiyatı 67790$ seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Böylece herhangi bir zamanda Bitcoin satın alan hiçbir yatırımcı zarar etmemiş oldu. Son zirvede bu yana 700 bin adet Bitcoin daha dolaşıma sürüldüğü için toplam pazar değeri 1.33 trilyon dolara ulaştı.
Kripto para piyasasının toplam değeri de 2.48 trilyon dolar olurken Bitcoin hakimiyetinin biraz yükselmesi altcoinlerde geri çekilmelere neden oldu. Bitcoin bundan sonra 67200 dolar engelini aşabilirse yoluna devam edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.