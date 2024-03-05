Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı, tarih yeniden yazıldı

Kripto para dünyasında yıllardır beklenen an geldi. Bitcoin yeni yılda başlattığı uzun soluklu yürüyüşüne bugün önemli bir nokta ekledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin tarihi zirvesinde

Coinmarketcap verilerine göre son olarak 9 Kasım 2021 tarihinde 67549$ seviyesine yükselerek tarihi zirve yapan Bitcoin, sonrasında keskin bir düşüşe girmiş ve 16 bin dolar seviyelerini görmüştü. O dönemde kripto paraların yok olmaya mahkûm olduğu söylemlerine rağmen yatırımcı ümidini kaybetmedi ve bugün sevinmeyi hak etti.

Bitcoin uçuyor 5 gün önce eklendi

Gece yarısına doğru Bitcoin fiyatı 67790$ seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Böylece herhangi bir zamanda Bitcoin satın alan hiçbir yatırımcı zarar etmemiş oldu. Son zirvede bu yana 700 bin adet Bitcoin daha dolaşıma sürüldüğü için toplam pazar değeri 1.33 trilyon dolara ulaştı.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 2.48 trilyon dolar olurken Bitcoin hakimiyetinin biraz yükselmesi altcoinlerde geri çekilmelere neden oldu. Bitcoin bundan sonra 67200 dolar engelini aşabilirse yoluna devam edecektir.

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