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    Bitcoin fiyatı 46 bin doları da geçti

    Uzun bir süre düşüş trendine olan Bitcoin fiyatı nihayet zincirlerini kırdı. Korkutucu haftaların ardından trendi kırarak 47 bin dolar seviyelerine doğru yol alıyor. 
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    Bitcoin
    Tam Boyutta Gör

    Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse de FED toplantıları nedeniyle sürekli bir baskı altında olan Bitcoin nihayet zincirlerini kırdı. Geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir yükseliş içerisinde olan Bitcoin dirençleri birer birer geride bırakıyor.

    Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

    Savaş bir yandan insanlık dramını beraberinde getirirken diğer yandan kripto para dünyasının öne çıkmasını sağladı. Ukrayna’nın kripto para ile büyük yardımlar alırken resmi olarak tanımasının yanında Rusya’nın da kripto para ile petrol satacağının gündeme gelmesi piyasayı hareketlendirdi.

    Geç saatlerde önemli bir atak yapan Bitcoin fiyatı 44 bin seviyelerinden 46 bin dolar üzerine atmayı başardı.

    Bitcoin ile birlikte piyasa da hareketlendi. Ethereum yeniden 3200$ seviyelerinin üzerine kendisini atarken AVAX da 88$’ı buldu. HOT coin de uzun bir aradan sonra 0.007$ üzerine çıkmaya çalışıyor. Haftalık kapanışın bu seviyelerde gelmesi sonrasında pek çok altcoin de beklenen hareketine başlayabilir.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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