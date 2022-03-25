Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin madencilerine doğalgaz desteği

    Dünya devi ExxonMobil, Bitcoin madencilerine doğalgaz tedariği yapmak için çalışmalara başladı. İlk anlaşma ABD’de imzalanırken dünyanın farklı ülkelerinde de fırsat kollanıyor.
    Oy Ver

    Bitcoin
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para dünyasına kurumsal firmaların ilgisi her geçen gün artıyor. Her yıl on milyarlarca dolar gelir üreten kripto para madencileri de artık pazarlama stratejilerinin hedefinde. Dünya devi ExxonMobil önemli bir adım atıyor.

    Bitcoin madenciliğinde doğalgaz dönemi

    Bitcoin madenciliğinin çevreye olan zararları son dönemin tartışma konusu ve pek çok hükümet çevreye duyarlı çözümler için önemli teşvikler sunduğu için kurumsal firmalar da haliyle madencilik sektörüne verimlilik tavsiyesinde bulunuyor.

    El Salvador’un Bitcoin madencileri için jeo termal enerji desteği sunacağını açıklamasının ardından dünya devi ExxonMobil de önemli bir adım atıyor. Bir süredir denemeleri sürdürülen doğalgaz akışı hayata geçiriliyor.

    ExxonMobil, petrol kuyularından çıkan artık doğalgazı Bitcoin madencilerine taşımak için bir test süreci başlatmıştı. Şimdi Güney Dakota’daki madencilere doğalgaz tedariği için anlaşma imzalandı. Cruose Energy bu işi üstlenecek. ExxonMobil normalde doğalgaz satışı da yapıyor ve eyaletteki tedarik operasyonlarının binde dördünü madencilere vermiş olacak.

    Diğer taraftan ABD haricinde Nijerya, Arjantin, Guyana ve Almanya’da da fırsat kollanıyor. Gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra bu bölgelerde de doğalgaz sevkiyatı başlayacak. Artık doğalgaz çıktıları yatırım için masraflı görünüyor ve genelde petrol şirketleri tarafından yakılıyor. Havaya karışan zehirli gazlar son dönemde aktivistlerin protestolarıan neden oluyordu. En azından Bitcoin madencilerine tedarik etmek çevreye de faydalı olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız