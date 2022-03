Bitcoin madencilerine doğalgaz desteği

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasına kurumsal firmaların ilgisi her geçen gün artıyor. Her yıl on milyarlarca dolar gelir üreten kripto para madencileri de artık pazarlama stratejilerinin hedefinde. Dünya devi ExxonMobil önemli bir adım atıyor.

Bitcoin madenciliğinde doğalgaz dönemi

Bitcoin madenciliğinin çevreye olan zararları son dönemin tartışma konusu ve pek çok hükümet çevreye duyarlı çözümler için önemli teşvikler sunduğu için kurumsal firmalar da haliyle madencilik sektörüne verimlilik tavsiyesinde bulunuyor.

El Salvador’un Bitcoin madencileri için jeo termal enerji desteği sunacağını açıklamasının ardından dünya devi ExxonMobil de önemli bir adım atıyor. Bir süredir denemeleri sürdürülen doğalgaz akışı hayata geçiriliyor.

ExxonMobil, petrol kuyularından çıkan artık doğalgazı Bitcoin madencilerine taşımak için bir test süreci başlatmıştı. Şimdi Güney Dakota’daki madencilere doğalgaz tedariği için anlaşma imzalandı. Cruose Energy bu işi üstlenecek. ExxonMobil normalde doğalgaz satışı da yapıyor ve eyaletteki tedarik operasyonlarının binde dördünü madencilere vermiş olacak.

Diğer taraftan ABD haricinde Nijerya, Arjantin, Guyana ve Almanya’da da fırsat kollanıyor. Gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra bu bölgelerde de doğalgaz sevkiyatı başlayacak. Artık doğalgaz çıktıları yatırım için masraflı görünüyor ve genelde petrol şirketleri tarafından yakılıyor. Havaya karışan zehirli gazlar son dönemde aktivistlerin protestolarıan neden oluyordu. En azından Bitcoin madencilerine tedarik etmek çevreye de faydalı olabilir.

