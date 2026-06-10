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    Trump ailesi kripto yatırımlarından 2.3 milyar dolar kazandı, ona inananlar kaybetti

    Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana servetine servet katan Trump toplamda 6.5 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 2.3 milyar doları ise kripto yatırımlarından geldi.

    Trump Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’i özgürleştirme ve ABD’yi kripto başkenti yapma vaadiyle ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, kripto para yatırımcısının adeta kanını emdi. Aradan geçen 2 yılda yatırımcı fakirleşti, Trump ailesi zenginliğine zenginlik kattı.

    Trump piyasanın kâbusu oldu

    Daha Başkanlık koltuğuna oturmadan Donald Trump kendi adını taşıyan bir memecoin piyasaya sürmüş ve tüm piyasayı peşinde sürüklemişti. 70$ seviyesine kadar çıkan Trump coin hali hazırda 1.6$ seviyelerine kadar geriledi. Bu yatırımdan Trump ailesinin 616 milyon dolar kazandığı, yatırımcıların ise 711 milyon dolar kaybettiği belirtiliyor.

    Finansal özgürlük sloganıyla satışa sunulan ve USD1 adıyla bir stabil kripto para da geliştiren WLFI girişimi ise 0.3$ seviyesinden 0.05$ seviyesine kadar geriledi. Bu projeden 1.1 milyar dolar kazanan Trump ailesine rağmen yatırımcı 674 milyon dolar kaybetti.

    Yine ABD’nin Bitcoin’i olarak piyasaya sürülen ABTC de 110 milyon dolar değerden 11 milyon dolar değere geriledi. Trump ailesi bu yatırımdan 19 milyon dolar kazanırken yatırımcı ise 216 milyon dolar kaybetti.

    Trump kripto para piyasasını alt üst etti Tam Boyutta Gör

    Diğer bir memecoin Melania ise 8.3$ seviyesini gördükten sonra 0.07$ seviyelerine geriledi. Trump ailesinin buradan 100 milyon dolara yakın bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Son olarak şirketlere blok zinciri tabanlı altyapılar sunan ALT5 Sigma da NASDAQ borsasında 1.6$’dan başladığı yolculuğunda 0.65$ seviyesinden işlem görüyor. Bu hisselerde de Trump ailesi 538 milyon dolar kazanırken yatırımcı da 675 milyon dolar kaybetti.

    Kısacası Trump ailesi kendisine inanan yatırımcıların sırtından 2.3 milyar dolar servet edinirken yatırımcılar ise benzer bir meblağı kaybetti. Bunlara kripto para cüzdanlarıyla insider vadeli işlem oynadığı iddia edilen Barron Trump’ın kazançları dahil değil. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının Trump projeleri nedeniyle içeride kaldığı ifade ediliyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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