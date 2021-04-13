Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

Tam Boyutta Gör

Lider kripto para birimi Bitcoin, 2020 yılının Nisan ayında başladığı boğa koşusunu sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak 15 Aralık 2020 tarihinde, 2017 yılında kaydedilen, 20 bin dolarlık bir önceki rekor seviyeye ulaşmayı başaran Bitcoin, sonrasında yılın son gününde 30 bin dolara merdiven dayamıştı.

Ayrıca Bkz. "Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar"

Yeni yılın ilk işlem gününde 30 bin dolarla rekor tazeleyen Bitcoin, geride bıraktığımız yaklaşık 4 ayda değerini iki kattan fazla arttırmayı başardı. Bugün itibariyle 63.253 dolara yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirleyen Bitcoin, Türk Lirası bazında da yeni bir rekor kırdı. Lider kripto para Bitcoin, tarihte ilk kez 500 bin TL seviyesine ulaştı.

Haberimizin hazırlandığı an itibariyle 1 Bitcoin 510 bin Türk Lirası seviyesinde işlem görüyordu. Bununla birlikte yıla 200 bin Türk Lirası seviyesinde başlayan Bitcoin, Nisan ayı itibariyle TL bazında değerini yaklaşık 2,5 kat arttırmayı başardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.