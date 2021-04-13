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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

    Bugünkü yükselişin ardından Bitcoin'in değeri ilk kez 500 bin TL'nin üzerine çıktı. BTC, yılbaşından günümüze yaklaşık 2,5 kat değerlendi.
    13 Nisan 2021, 18:15 (21 sa.)
    1,1b
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    7
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı
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    Lider kripto para birimi Bitcoin, 2020 yılının Nisan ayında başladığı boğa koşusunu sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak 15 Aralık 2020 tarihinde, 2017 yılında kaydedilen, 20 bin dolarlık bir önceki rekor seviyeye ulaşmayı başaran Bitcoin, sonrasında yılın son gününde 30 bin dolara merdiven dayamıştı. 

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar"

    Yeni yılın ilk işlem gününde 30 bin dolarla rekor tazeleyen Bitcoin, geride bıraktığımız yaklaşık 4 ayda değerini iki kattan fazla arttırmayı başardı. Bugün itibariyle 63.253 dolara yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirleyen Bitcoin, Türk Lirası bazında da yeni bir rekor kırdı. Lider kripto para Bitcoin, tarihte ilk kez 500 bin TL seviyesine ulaştı.

    Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

    Haberimizin hazırlandığı an itibariyle 1 Bitcoin 510 bin Türk Lirası seviyesinde işlem görüyordu. Bununla birlikte yıla 200 bin Türk Lirası seviyesinde başlayan Bitcoin, Nisan ayı itibariyle TL bazında değerini yaklaşık 2,5 kat arttırmayı başardı. 



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    K karaataas 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Böyle devam ederse 1'ide görür
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    DH Specialist (Emre ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Balon
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    tarum_58 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok sıktı şu muhabbet şu zamanda alsaydık şimdi zengin omuştuk kusura bakmayında nahhhh olmuştunuz 100$ iken alan kişi 150$ olunca hemen satmıştır artık yeter yaa ben demiştim muhabbeti
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında 15bin tllere 3000tllere alıp satanlar bunu kahmin edeydi satar mıydı ☺️
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    Askaparta 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitler bir olmuş balinayı emiyor. Balina besliyor, besliyor bitleri, sonra suya girip çıkıyor, suyun üstündeki tüm bitleri yiyiyor.
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    T Themnish 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    İyiydi
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    N Night_Blade (ibrahim s) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    TL demeyin, dolar deyin. İki gün sonra 1 milyonda olur.
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