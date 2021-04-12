Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar

    Bu yazımızda Bitcoin'i tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bitcoin hakkında çok merak edilen soruların yanıtlarını veriyoruz. Bitcoin Nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Tüm yanıtlar burada.
    12 Nisan 2021, 17:17 (1 gün)
    1,8b
    2
    11
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizle birlikte küresel finansal sistem çok ağır bir darbe aldı. Hükümetlerin, yüz yıllık dev kurumları ve özellikle bankaları kurtarmak için gittiği trilyonlarca dolarlık parasal genişleme hareketi en çok da hane halkını etkiledi.

    Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar

    İnsanlar, hükümetlerin ve bankaların sorumsuzluğu yüzünden ceplerindeki paranın günden güne eridiğine çaresizce şahit oldu . İşte tam da bu noktada hükümetlerin uyguladığı yanlış politikalar, merkezsiz bir para birimine duyulan ihtiyacı iyiden iyiye körükledi. 

    Buradan doğan ihtiyacın bir yansıması olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto adı arkasında gizlenen kişi veya kişiler (Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu hala bilinmiyor.) Bitcoin’i duyurdu. Bitcoin kullanıma sunulduğu ilk yıllarda sıklıkla kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilişkilendirildi. Çünkü hükümetler ve bankalar paranın kontrolünü kaybetmek düşüncesini akıllarına getirmek bile istemedi ve hâlâ daha istemiyor. Gelinen noktada Bitcoin yaklaşık 13 yıllık tarihinde bunu başardı ve paranın kontrolünü hükümetlerin ve bankaların elinden alarak tekrar sahibine yani hane halkına geri vermeyi başardı.

    Geri verdi ifadesini kullanıyoruz çünkü 1970’li yıllara kadar altın standardı yani paranın değerinin altın dayandırıldığı sürdürülebilir bir parasal sistem kullanılıyordu. 1973 yılında bu sistem tamamen terk edildi. hem ABD hem de Euro bölgesi karşılıksız para basmaya, bu şekilde başladı. 

    Bitcoin’in çok kısa bir süre içerisinde bu denli popülariteye ulaşmasının arkasında da altın standardının terk edilmesi yatıyor. Gerek 2008 küresel krizi, gerekse 2020 yılında pandemi kaynaklı likidite krizi nedeniyle finansal sisteme trilyonlarca dolarlık para enjekte edildi. İyi de bunun nesi kötü dediğinizi duyar gibiyim:

    Hükümetlerin parasal genişleme olarak güzellediği karşılıksız basılan parayla birlikte finansal sistem enflasyona yenik düştü. Dolaşımdaki doların miktarının artmasıyla doların alım gücü bir hayli geriledi.

    2020 yılında, küresel pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız likidite krizi ile birlikte başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sisteme trilyonlarca dolar enjekte etti. Bu noktada geleneksel para olarak da tanımlayabileceğimiz itibari para birimleri enflasyona yenik düştü ve altına alternatif bir varlık arayışına gidildi. 

    İşte böyle bir ortamda Bitcoin’in yıldızı parlamaya başladı. Ne zaman, ne kadar üretileceği kodlarla belirlenmiş, merkezsiz bir para birimi doların yüksek enflasyonla mücadele etmesi nedeniyle hem hane halkının hem de kurumların kurtarıcısı oldu. İşte bu nedenle 2020 yılında Bitcoin’in 4 bin dolar seviyesinden 60 bin dolara yükseldiğine şahit olduk. Bitcoin güvenli liman olarak altınla birlikte dolar, euro, Türk lirası gibi para birimlerinin altında ezilmek istemeyen milyonların kurtarıcısı oldu. 

    Lafı daha fazla uzatmadan gelin Bitcoin nedir buna yakından bakalım. 

    Bitcoin Nedir?

    Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından duyuruldu ve 2009 yılının ilk günlerinde de kullanıma sunuldu. Satoshi Nakamoto yarattığı bu yeni para birimini “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı makaleyle duyurdu. Merkezsizlikten yani bir kurum, kişi veya hükümetin kontrolünden bağımsız, üçüncül müdahalelere karşı dayanıklı bu para, kısa zamanda tüm dünyanın göz bebeği oldu. 

    Bitcoin’in toplam üretilebilecek adedi yani arzı 21 milyon adet BTC ile sınırlı ve şu ana kadar 21 milyon BTC’nin %80’inden fazlası üretilmiş durumda. Bitcoin’in matematiksel hesaplamalarla ve kodlarla belirlenmiş yapısı nedeniyle kalan birkaç milyon adet BTC’nin üretilmesi sürecinin 2140 yılına kadar sürmesi bekleniyor. 2021’in ilk çeyreği itibariyle toplam üretilebilecek BTC’lerin yaklaşık 18,6 milyon adedi dolaşımda bulunuyor.  Geriye kalan 2.4 milyon adet BTC’nin üretim süreci ise yaklaşık 120 yıl sürecek. 


    İlk başarılı kripto para olarak kullanıma sunulan Bitcoin aynı zamanda “1. Nesil Blockchain” olarak da adlandırılıyor. Dağıtık yapısı nedeniyle günümüz finansal sistemindeki sorunlara çözüm getiren Bitcoin aynı zamanda kullanıcısına sağladığı gizlilikle de oldukça beğenildi. 

    Devam etmeden önce Bitcoin kullanıcılarına nasıl bir gizlilik sağlıyor bundan bahsedelim. Bitcoin’le yaptığınız işlemler sayı ve harflerin karşımından oluşan cüzdanlar adresleri arasında gerçekleşir. Satoshi Nakamoto’ya ait bir cüzdan adresinden örnek vermemiz gerekirse Bitcoin cüzdan adresleri şu şekilde görünür: 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX

    Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar

    Bu adreslerin gerçekleştirdiği para transferleri çok şeffaf bir şekilde görüntülenebilir ancak kişi kendi cüzdanını ifşa etmediği sürece, bu cüzdan adresinin kime ait olduğunu bilmek imkansızdır.  

    Bu nedenle Bitcoin’in kullanıcısına kısmen anonimlik sağladığını bununla birlikte ağda gerçekleştirilen tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebildiğini belirtelim. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

    Altcoin Nedir?

    İlk başarılı kripto para Bitcoin’den sonra binlerce farklı kripto para geliştirildi. Coingecko sitesinden elde edilen verilere göre şu anda aktif olarak faaliyet gösteren 6.600’ü aşkın farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin dışındaki kripto paralar ise alternatif ve coin kelimelerinin kısaltılmasıyla altcoin olarak ifade ediliyor.  

    Alternatif kripto paralar, çok farklı sorunlara çözümler getirmek için geliştiriliyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan telekomünikasyona çok farklı alanlarda çözümler sunan birçok farklı kripto para projesi bugün faaliyet gösteriyor. 

    Bitcoin Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

    Bugün Bitcoin’e karşı en yaygın kullanılan eleştiriler kara para aklama ve terörizmin finansmanı üzerine. Ancak sadece 12 yıllık bir geçmişe sahip olan Bitcoin’den önce kara para ne vasıtasıyla aklanıyordu? Günümüzde yüzlerce yıllık dev kurumlar Bitcoin’i bu şekilde vurmaya çalışırken milyarlarca dolarlık kara para aklama haberleriyle gündeme geldiğine şahit oluyoruz. Bunun en son örneği 151 yıllık Alman Deutsche Bank oldu. 

    Bitcoin’in küresel devler tarafından bu kadar eleştirilmesinin nedeni kara para aklama ve terörizmin finansmanı endişeleri değil, sağladığı avantajlar. Bitcoin’in günümüz geleneksel finansal sisteminin sağlayamadığı veya sağlamak istemediği birçok avantajı bulunuyor. 

    Kısaca özetlemek gerekirse enflasyona karşı dayanıklı yapısı, basit ve güvenlik oluşu, kullanıcılarına sağladığı gizlilik özelliği, şeffaflığı Bitcoin’in en önemli avantajlarındandır. 

    Bitcoin’le para transferleri çok daha güvenli, hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirilebilir. Bugün Western Union ile 100 dolar gönderirken 20 dolar işlem ücreti ödemek zorunda kalabiliyoruz ancak Bitcoin’le milyonlarca dolarlık bir para transfer işlemini birkaç kuruşa gerçekleştirmek mümkün. 

    Bununla birlikte Bitcoin’lerinize istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz, sadece özel anahtarınızı bilmeniz yeterli. Altın veya dolarla karşılaştırıldığımızda Bitcoin çok kolay bir şekilde transfer edilebilir. Öte yandan yaptığınız para transfer işlemleri, hükümetler veya bankalar tarafından kontrol edilemez. 

    Bitcoin’in Dezavantajları Neler?

    Bitcoin ile gerçekleştirilen işlemlerin takip edilemez olması bazı durumlarda dezavantaja dönüşebilir. İllegal durumlarda Bitcoin kriminaller tarafından kullanılabiliyor.

    Bununla birlikte Bitcoin henüz daha çok yeni bir teknoloji ve Bitcoin’lerinizi her zaman her yerde ödeme yapmak için kullanamayabilirsiniz. Ancak yakın gelecekte Bakkt gibi uygulamaların ve ön ödemeli kripto para kartlarının yaygınlaşmasıyla bu sorunun çözüleceğine kesin gözüyle bakılıyor. 

    Bitcoin’i Kim Kontrol Ediyor?

    Bitcoin, bir kişi veya kuruma bağlı olmaksızın çalışıyor. Öte yandan Bitcoin’in fiyatının sabitlendiği herhangi bir varlık da bulunmuyor. Bitcoin matematik temelli üretilen ve değerini kısıtlı arzından alan bir para birimi olarak son 10 yılın en iyi performans gösteren varlığı oldu. Bitcoin bu noktada geleneksel finansal sistemde ihtiyaç duyulan sorunlara çözüm getiriyor: karşılıksız basılan para ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek enflasyon. Bitcoin tamamen gönülü olarak ağa katkıda bulunan madenciler tarafından dağıtık bir şekilde yönetiliyor. Madenciler bu çabalarının bir sonucu olarak Bitcoin ağı tarafından BTC ile ödüllendiriliyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki Bitcoin madencileri sayesinde Bitcoin ağı merkezsiz ve dağıtık bir biçimde faaliyet gösteriyor. Bitcoin ağına katkıda bulunan madencilerin sayısı arttıkça ağ daha da güvenli bir hale geliyor. 

    Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar

    Bitcoin Madenciliği

    Yeni Bitcoin’lerin oluşturulma süreci matematiksel bir sisteme dayanıyor. Bu sayede hiçbir kişi veya kurumun kontrolünde olmayan Bitcoin ağı varlığını sürdürebiliyor. Bitcoin ağı, Bitcoin’in varlığını sürdürebilmesi açısından kritik bir öneme sahip. Gelin Bitcoin’de madencilik sürecinde yakından bakalım:

    Bitcoin madenciliği, kriptografik şifrelerin çözülmesine dayanıyor. Her 10 dakikada bir yeni blok üretiliyor ve her 10 dakikada bir kriptografi şifreyi ilk çözen kişi blok ödülünü almaya hak kazanıyor. Bu sayede hem yeni Bitcoin’ler üretiliyor, hem ağın güvenliği sağlanıyor hem de ağdaki işlemler binlerce hatta milyonlarca cihaz tarafından eş zamanlı olarak kaydediliyor. 

    Geçmişten Günümüze Bitcoin Fiyatı

    Söz konusu Bitcoin olduğunda en çok merak edilenlerin başında Bitcoin fiyatı geliyor. Bitcoin fiyatı kaç tl, Bitcoin ne kadar gibi sorulardan önce ilk olarak BTC’nin geçmiş yıllarda sergilediği performansa bakalım. İşte Bitcoin’in geride bıraktığımız 6 yıllık periyotta yıl bazında kaydettiği en yüksek seviyeler:

    2016: 567 dolar
    2017: 20.000 dolar
    2018: 7.558 dolar
    2019: 7.366 dolar
    2020: 30.000 dolar
    2021: 61.180 dolar

    Bitcoin’in 2009 yılından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeler ise çok daha heyecan verici. Bitcoin’in son 13 yılda sergilediği parmak ısırtan performansı Bitcoin kaç TL sayfamız üzerinden takip edebilir, Bitcoin’le ilgili öne çıkan gelişmelere, yorumlara ve analizlere tek tıkla ulaşabilirsiniz.

    Bitcoin Nasıl Satın Alınır?

    Günümüzde Bitcoin satın almak için birçok yöntem tercih edilebilir. Yazımızın bu kısmında bunlardan bahsedeceğiz. Bitcoin satın alabilmek için tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde: 

    -    Kripto para borsaları aracılığıyla BTC satın almak
    -    Eşten-eşe pazar yerleri (p2p) aracılığıyla BTC satın almak
    -    Kripto para ATM’leri aracılığıyla BTC satın almak

    Bu 3 yöntem arasından en kolay ve hızlı olanı kripto para borsaları aracılığıyla Bitcoin satın almak. Tercihlerinize en uygun kripto para borsasını seçip dakikalar içerisinde Bitcoin satın alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

    -    Borsaya üye olmak
    -    Hesabınızı doğrulamak
    -    Hesabınıza para yüklemek
    -    Satın alım işlemini gerçekleştirmek

    Ve artık Bitcoin yatırımcısınız!



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı
    19 dk.
    Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek
    2 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 yıl gecikmiş haber..
    2 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne sacma haber..

    Ilk paragrafta ardinda kim yada kimlerin oldugunu bilmiyoruz diyor ama sonraki paragraflarda kontrolu halka geri verdi diyor.. guler misin aglar misin..



    Neymis halk dolar altin ve eur altinda ezilmekten kurtulmus. Halk asil kripto paralarinda altinda eziliyor. Kimin yonettigi ve manipule ettigi belli olmayan adi uzerinde kripto bir paraya umit baglayan milyonlarca insan her gun magdur oluyor. Yarin vazgectik fisi cektik deseler bir bardak soguk su icmek disinda yapabilecegin hic bir sey yok.



    Kripto paranin dusup yukselecegini tahmin etmek zari atip kac gelecegini kestirmekten bile daha zor, cunku zarda isin sansa kalmisken kripto parada ardindaki karanlik figurlerin yada para patronlarinin planlarina kalmis.



    Akil sagligiyla kumar oynamak istemeyen herkesin uzak durmasi gereken bir cikmaz bu is. Kasa her zaman kazanir sozunun gecerli oldugu bir sistem..
    Ne sacma haber.. Ilk paragrafta ardinda kim yada kimlerin oldugunu bilmiyoruz diyor ama sonraki paragraflarda kontrolu halka geri verdi diyor.. guler mis...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben kripto paraları devletlere karşı açılmış haklı bir savaş olarak görüyorum lakin çoğu insan bunu kavramış değil. Eğer insanlar olarak ortak akıl olabilirsek ileride fiat currency yerine bitcoin veya çok iyi bir altcoin kullanıp paramızın gündelik değerinin azalmasına engel olabiliriz. Fakat insanlar mainstream takılıp bankacıların bilmem nesi olmayı tercih ediyorlar. İronik insanlar buna kapitalizm derler fakat kapitalizmin oluşturduğu rekabetçi doğaya da engel olmaya çalışırlar. Eğer bir şey daha iyiyse neden ona engel olmaya çalışırsın ki? Bankacılık sistemi bir teknoloji sayesinde yok olacaksa bırakın yok olsun zaten sıkıntılıymış yani değil mi?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    DH Haber yazarının yaptığı diğer haberlerin hepsine baktığımda neredeyse tamamına yakının Bitcoin ve kripto para haberleri üzerine olması ne enteresan. Çoğu da olumlu yönde kriptoya yönlendiren ve okuyanın kripto paraya sempati ve ilgi göstermesine neden olabilecek haberler. Ya yazarımızın iyi bir kripto cüzdanı var ve fiyatlarını alıcı toplayarak yükseltme derdinde veya kripto borsaları için çalışan biri olma ihtimali de var ya da biz çok kötü niyetliyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    | OMG! | 1 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Evet bu editör uzun bir süredir coin güzellemesi yapmakta. Bilinçli bir şekilde yönlendirme var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARISLCK 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu coinlerin güzellemesi yapılıyor da piyasadan bir anda silinebilir mi ? Silinirse bunların takibini kimler yapabilir ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LVL99 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben tatmin oldum, hemen gidip bitcoin alıyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    faniseyler (halit özdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin yeterince yazıda övülmüş. Bankacılık sistemine alternatif olması en iyisi bence.
    Ama eksileri tam anlatılmamış gibi mesela paranız çalındı, dolandırıldınız kime nasıl dert anlatacaz?
    Birgün xcoin yandı bitti kül oldu dediler eee ne olacak? (Önümüzdeki günlerde şuan 20den fazla olan coin çeşitleri 3-5 e düşecek denmekte)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne sacma haber..

    Ilk paragrafta ardinda kim yada kimlerin oldugunu bilmiyoruz diyor ama sonraki paragraflarda kontrolu halka geri verdi diyor.. guler misin aglar misin..



    Neymis halk dolar altin ve eur altinda ezilmekten kurtulmus. Halk asil kripto paralarinda altinda eziliyor. Kimin yonettigi ve manipule ettigi belli olmayan adi uzerinde kripto bir paraya umit baglayan milyonlarca insan her gun magdur oluyor. Yarin vazgectik fisi cektik deseler bir bardak soguk su icmek disinda yapabilecegin hic bir sey yok.



    Kripto paranin dusup yukselecegini tahmin etmek zari atip kac gelecegini kestirmekten bile daha zor, cunku zarda isin sansa kalmisken kripto parada ardindaki karanlik figurlerin yada para patronlarinin planlarina kalmis.



    Akil sagligiyla kumar oynamak istemeyen herkesin uzak durmasi gereken bir cikmaz bu is. Kasa her zaman kazanir sozunun gecerli oldugu bir sistem..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hiddencat 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam ihtiyaç olan konuydu emeğinize sağlık.
    Ben de bir ekleme yapayım. Eğer Bitcoin'i merak ediyorsanız ama risk almak istemiyorsanız, Bitcoin testneti üzerinde hiç para harcamadan Bitcoini deneyebilirsiniz. Şu konuda adım adım anlatım var: https://mobile.donanimhaber.com/testnet-uzerinde-bitcoin-i-denemek--148407850
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 yıl gecikmiş haber..
    2 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Halilowich (H Y) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Hala geç değil
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Ben yazacaktım, lafı ağzımdan aldın kardeş:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı 1 gün Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor 1 gün Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği 1 gün Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis 1 gün Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış 1 gün Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor 1 gün 2si1 "Facebook'a ne oldu?" Teknoloji ve Oyun Programı 1 gün Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu 1 gün Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi 1 gün Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7 1 gün Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak 1 gün Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak 1 gün MicroStrategy’de üst düzey yöneticiler maaşlarını Bitcoin’le alacak 1 gün Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak 1 gün MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor 1 gün Kripto paralarda haciz dönemi 1 gün Nintendo gelecekte "yeni özel oyunlara" daha fazla ağırlık verecek 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar Sonraki Korona virüs, aşılar ve pandemiye dair sorular ve cevapları 1 gün Nvidia patronu yeniden mutfakta 1 gün BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı 2 gün Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı 2 gün Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor 2 gün Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak 2 gün Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı 2 gün 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı 2 gün Netflix'in yeni gerilim dizisi The 39 Steps'in başrolü Benedict Cumberbatch oldu 2 gün Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı 2 gün Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22 2 gün Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı 2 gün 2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı 2 gün Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir" 2 gün Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu? 2 gün TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı 2 gün Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede 2 gün General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek 2 gün Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız