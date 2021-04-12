Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar

2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizle birlikte küresel finansal sistem çok ağır bir darbe aldı. Hükümetlerin, yüz yıllık dev kurumları ve özellikle bankaları kurtarmak için gittiği trilyonlarca dolarlık parasal genişleme hareketi en çok da hane halkını etkiledi.

İnsanlar, hükümetlerin ve bankaların sorumsuzluğu yüzünden ceplerindeki paranın günden güne eridiğine çaresizce şahit oldu . İşte tam da bu noktada hükümetlerin uyguladığı yanlış politikalar, merkezsiz bir para birimine duyulan ihtiyacı iyiden iyiye körükledi.

Buradan doğan ihtiyacın bir yansıması olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto adı arkasında gizlenen kişi veya kişiler (Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu hala bilinmiyor.) Bitcoin’i duyurdu. Bitcoin kullanıma sunulduğu ilk yıllarda sıklıkla kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilişkilendirildi. Çünkü hükümetler ve bankalar paranın kontrolünü kaybetmek düşüncesini akıllarına getirmek bile istemedi ve hâlâ daha istemiyor. Gelinen noktada Bitcoin yaklaşık 13 yıllık tarihinde bunu başardı ve paranın kontrolünü hükümetlerin ve bankaların elinden alarak tekrar sahibine yani hane halkına geri vermeyi başardı.

Geri verdi ifadesini kullanıyoruz çünkü 1970’li yıllara kadar altın standardı yani paranın değerinin altın dayandırıldığı sürdürülebilir bir parasal sistem kullanılıyordu. 1973 yılında bu sistem tamamen terk edildi. hem ABD hem de Euro bölgesi karşılıksız para basmaya, bu şekilde başladı.

Bitcoin’in çok kısa bir süre içerisinde bu denli popülariteye ulaşmasının arkasında da altın standardının terk edilmesi yatıyor. Gerek 2008 küresel krizi, gerekse 2020 yılında pandemi kaynaklı likidite krizi nedeniyle finansal sisteme trilyonlarca dolarlık para enjekte edildi. İyi de bunun nesi kötü dediğinizi duyar gibiyim:

Hükümetlerin parasal genişleme olarak güzellediği karşılıksız basılan parayla birlikte finansal sistem enflasyona yenik düştü. Dolaşımdaki doların miktarının artmasıyla doların alım gücü bir hayli geriledi.

2020 yılında, küresel pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız likidite krizi ile birlikte başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sisteme trilyonlarca dolar enjekte etti. Bu noktada geleneksel para olarak da tanımlayabileceğimiz itibari para birimleri enflasyona yenik düştü ve altına alternatif bir varlık arayışına gidildi.

İşte böyle bir ortamda Bitcoin’in yıldızı parlamaya başladı. Ne zaman, ne kadar üretileceği kodlarla belirlenmiş, merkezsiz bir para birimi doların yüksek enflasyonla mücadele etmesi nedeniyle hem hane halkının hem de kurumların kurtarıcısı oldu. İşte bu nedenle 2020 yılında Bitcoin’in 4 bin dolar seviyesinden 60 bin dolara yükseldiğine şahit olduk. Bitcoin güvenli liman olarak altınla birlikte dolar, euro, Türk lirası gibi para birimlerinin altında ezilmek istemeyen milyonların kurtarıcısı oldu.

Lafı daha fazla uzatmadan gelin Bitcoin nedir buna yakından bakalım.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından duyuruldu ve 2009 yılının ilk günlerinde de kullanıma sunuldu. Satoshi Nakamoto yarattığı bu yeni para birimini “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı makaleyle duyurdu. Merkezsizlikten yani bir kurum, kişi veya hükümetin kontrolünden bağımsız, üçüncül müdahalelere karşı dayanıklı bu para, kısa zamanda tüm dünyanın göz bebeği oldu.

Bitcoin’in toplam üretilebilecek adedi yani arzı 21 milyon adet BTC ile sınırlı ve şu ana kadar 21 milyon BTC’nin %80’inden fazlası üretilmiş durumda. Bitcoin’in matematiksel hesaplamalarla ve kodlarla belirlenmiş yapısı nedeniyle kalan birkaç milyon adet BTC’nin üretilmesi sürecinin 2140 yılına kadar sürmesi bekleniyor. 2021’in ilk çeyreği itibariyle toplam üretilebilecek BTC’lerin yaklaşık 18,6 milyon adedi dolaşımda bulunuyor. Geriye kalan 2.4 milyon adet BTC’nin üretim süreci ise yaklaşık 120 yıl sürecek.



İlk başarılı kripto para olarak kullanıma sunulan Bitcoin aynı zamanda “1. Nesil Blockchain” olarak da adlandırılıyor. Dağıtık yapısı nedeniyle günümüz finansal sistemindeki sorunlara çözüm getiren Bitcoin aynı zamanda kullanıcısına sağladığı gizlilikle de oldukça beğenildi.

Devam etmeden önce Bitcoin kullanıcılarına nasıl bir gizlilik sağlıyor bundan bahsedelim. Bitcoin’le yaptığınız işlemler sayı ve harflerin karşımından oluşan cüzdanlar adresleri arasında gerçekleşir. Satoshi Nakamoto’ya ait bir cüzdan adresinden örnek vermemiz gerekirse Bitcoin cüzdan adresleri şu şekilde görünür: 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX

Bu adreslerin gerçekleştirdiği para transferleri çok şeffaf bir şekilde görüntülenebilir ancak kişi kendi cüzdanını ifşa etmediği sürece, bu cüzdan adresinin kime ait olduğunu bilmek imkansızdır.

Bu nedenle Bitcoin’in kullanıcısına kısmen anonimlik sağladığını bununla birlikte ağda gerçekleştirilen tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebildiğini belirtelim.

İlginizi Çekebilir

Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı

Altcoin Nedir?

İlk başarılı kripto para Bitcoin’den sonra binlerce farklı kripto para geliştirildi. Coingecko sitesinden elde edilen verilere göre şu anda aktif olarak faaliyet gösteren 6.600’ü aşkın farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin dışındaki kripto paralar ise alternatif ve coin kelimelerinin kısaltılmasıyla altcoin olarak ifade ediliyor.

Alternatif kripto paralar, çok farklı sorunlara çözümler getirmek için geliştiriliyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan telekomünikasyona çok farklı alanlarda çözümler sunan birçok farklı kripto para projesi bugün faaliyet gösteriyor.

Bitcoin Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Bugün Bitcoin’e karşı en yaygın kullanılan eleştiriler kara para aklama ve terörizmin finansmanı üzerine. Ancak sadece 12 yıllık bir geçmişe sahip olan Bitcoin’den önce kara para ne vasıtasıyla aklanıyordu? Günümüzde yüzlerce yıllık dev kurumlar Bitcoin’i bu şekilde vurmaya çalışırken milyarlarca dolarlık kara para aklama haberleriyle gündeme geldiğine şahit oluyoruz. Bunun en son örneği 151 yıllık Alman Deutsche Bank oldu.

Bitcoin’in küresel devler tarafından bu kadar eleştirilmesinin nedeni kara para aklama ve terörizmin finansmanı endişeleri değil, sağladığı avantajlar. Bitcoin’in günümüz geleneksel finansal sisteminin sağlayamadığı veya sağlamak istemediği birçok avantajı bulunuyor.

Kısaca özetlemek gerekirse enflasyona karşı dayanıklı yapısı, basit ve güvenlik oluşu, kullanıcılarına sağladığı gizlilik özelliği, şeffaflığı Bitcoin’in en önemli avantajlarındandır.

Bitcoin’le para transferleri çok daha güvenli, hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirilebilir. Bugün Western Union ile 100 dolar gönderirken 20 dolar işlem ücreti ödemek zorunda kalabiliyoruz ancak Bitcoin’le milyonlarca dolarlık bir para transfer işlemini birkaç kuruşa gerçekleştirmek mümkün.

Bununla birlikte Bitcoin’lerinize istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz, sadece özel anahtarınızı bilmeniz yeterli. Altın veya dolarla karşılaştırıldığımızda Bitcoin çok kolay bir şekilde transfer edilebilir. Öte yandan yaptığınız para transfer işlemleri, hükümetler veya bankalar tarafından kontrol edilemez.

Bitcoin’in Dezavantajları Neler?

Bitcoin ile gerçekleştirilen işlemlerin takip edilemez olması bazı durumlarda dezavantaja dönüşebilir. İllegal durumlarda Bitcoin kriminaller tarafından kullanılabiliyor.

Bununla birlikte Bitcoin henüz daha çok yeni bir teknoloji ve Bitcoin’lerinizi her zaman her yerde ödeme yapmak için kullanamayabilirsiniz. Ancak yakın gelecekte Bakkt gibi uygulamaların ve ön ödemeli kripto para kartlarının yaygınlaşmasıyla bu sorunun çözüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bitcoin’i Kim Kontrol Ediyor?

Bitcoin, bir kişi veya kuruma bağlı olmaksızın çalışıyor. Öte yandan Bitcoin’in fiyatının sabitlendiği herhangi bir varlık da bulunmuyor. Bitcoin matematik temelli üretilen ve değerini kısıtlı arzından alan bir para birimi olarak son 10 yılın en iyi performans gösteren varlığı oldu. Bitcoin bu noktada geleneksel finansal sistemde ihtiyaç duyulan sorunlara çözüm getiriyor: karşılıksız basılan para ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek enflasyon. Bitcoin tamamen gönülü olarak ağa katkıda bulunan madenciler tarafından dağıtık bir şekilde yönetiliyor. Madenciler bu çabalarının bir sonucu olarak Bitcoin ağı tarafından BTC ile ödüllendiriliyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki Bitcoin madencileri sayesinde Bitcoin ağı merkezsiz ve dağıtık bir biçimde faaliyet gösteriyor. Bitcoin ağına katkıda bulunan madencilerin sayısı arttıkça ağ daha da güvenli bir hale geliyor.



Bitcoin Madenciliği

Yeni Bitcoin’lerin oluşturulma süreci matematiksel bir sisteme dayanıyor. Bu sayede hiçbir kişi veya kurumun kontrolünde olmayan Bitcoin ağı varlığını sürdürebiliyor. Bitcoin ağı, Bitcoin’in varlığını sürdürebilmesi açısından kritik bir öneme sahip. Gelin Bitcoin’de madencilik sürecinde yakından bakalım:

Bitcoin madenciliği, kriptografik şifrelerin çözülmesine dayanıyor. Her 10 dakikada bir yeni blok üretiliyor ve her 10 dakikada bir kriptografi şifreyi ilk çözen kişi blok ödülünü almaya hak kazanıyor. Bu sayede hem yeni Bitcoin’ler üretiliyor, hem ağın güvenliği sağlanıyor hem de ağdaki işlemler binlerce hatta milyonlarca cihaz tarafından eş zamanlı olarak kaydediliyor.

Geçmişten Günümüze Bitcoin Fiyatı

Söz konusu Bitcoin olduğunda en çok merak edilenlerin başında Bitcoin fiyatı geliyor. Bitcoin fiyatı kaç tl, Bitcoin ne kadar gibi sorulardan önce ilk olarak BTC’nin geçmiş yıllarda sergilediği performansa bakalım. İşte Bitcoin’in geride bıraktığımız 6 yıllık periyotta yıl bazında kaydettiği en yüksek seviyeler:

2016: 567 dolar

2017: 20.000 dolar

2018: 7.558 dolar

2019: 7.366 dolar

2020: 30.000 dolar

2021: 61.180 dolar

Bitcoin’in 2009 yılından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeler ise çok daha heyecan verici. Bitcoin’in son 13 yılda sergilediği parmak ısırtan performansı Bitcoin kaç TL sayfamız üzerinden takip edebilir, Bitcoin’le ilgili öne çıkan gelişmelere, yorumlara ve analizlere tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Bitcoin Nasıl Satın Alınır?

Günümüzde Bitcoin satın almak için birçok yöntem tercih edilebilir. Yazımızın bu kısmında bunlardan bahsedeceğiz. Bitcoin satın alabilmek için tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:

- Kripto para borsaları aracılığıyla BTC satın almak

- Eşten-eşe pazar yerleri (p2p) aracılığıyla BTC satın almak

- Kripto para ATM’leri aracılığıyla BTC satın almak

Bu 3 yöntem arasından en kolay ve hızlı olanı kripto para borsaları aracılığıyla Bitcoin satın almak. Tercihlerinize en uygun kripto para borsasını seçip dakikalar içerisinde Bitcoin satın alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

- Borsaya üye olmak

- Hesabınızı doğrulamak

- Hesabınıza para yüklemek

- Satın alım işlemini gerçekleştirmek

Ve artık Bitcoin yatırımcısınız!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.