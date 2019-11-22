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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı

    10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin ne yazık ki tutunamadı ve yeniden çıkış yaptığı seviyeye geri döndü. Ne var ki peşinde büyük düşüş ihtimalini de getirdi.
    23 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
    3,8b
    17
    14
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda yüzde 40 civarında bir artış yaşayarak 10 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkan ve kripto para piyasasında olumlu rüzgarlar estirmeye başlayan Bitcoin bu hafta ise tam tersi bir davranış sergiliyor.

    Tutunamadı

    10 bin dolar barajını geçtikten sonra iyimser tahminlerin etkisiyle yatırımcısını geri kazanmaya başladı derken Bitcoin yeniden aşağı doğru bir çizgi izlemeye başladı. 9000$ bandı altına hızlı bir şekilde inen BTC uzun bir süre 8000$ bandında direndi ancak bugün itibariyle 7600$ bandına tutunmaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Büyük yükselişteki tüm kazançlarını silen BTC için analizler ayı piyasası kâbusları görmeye başladı. Genel davranışın satış yönünde olduğu ve pazarda alım yapmaya fırsat tanımayan dönemi ifade eden ayı piyasası yatırımcıların da korkulu rüyası. Ayı piyasası başladığında uzun bir süre yükseliş emareleri görünmüyor. BTC’nin 7200$ direnci ve ardından büyük 6500$ direncini kırması ile birlikte yine diplerde gezindiği bir dönem başlayabilir.

    BTC’nin düşüşü ile birlikte haliyle piyasa da kırmızıya döndü. Pazarın toplam hacmi 200 milyar dolar sınırına inerken 190$ sınırını zorlayan Ethereum hali hazırda 160$ seviyesinde. Ripple ise 0.25$ bandının da altına inmiş durumda.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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    Askaparta 6 sa.
    Balinalar plankton bekliyor.
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    DH Specialist 9 sa.
    When moon sir?
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    emre1393 11 sa.
    24 saatte %11 düşmüş
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    Fearless_tr 13 sa.
    Bitcoin isini hala anlamis degilim kim neyi kaziyor neyi cikariyor.Bu yapilan tüm hesaplama islemlerinin asilamaci ne
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    WmGMD 13 sa.
    sene sonu 100 bin dolar olacak yauuuuuuuvvv
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    DH Misafiri 14 sa.
    Sanal para saçmalıgı.
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    DH Misafiri 14 sa.
    kardeş sen ne içtin.
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    Spider_hip 14 sa.
    kiritk, ne Türkçe olmuş ne İngilizce. Doğrusu kritik.
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    Gökay16 16 sa. yeni yorumcu
    Beter olsun. Teknolojinin ürettiği en saçma icat. Blockchain teknolojisi faydalı bşr gelişme olsada dijital para saçmalık. Zaten banka hesaplarımızda duran para da dijital para. Bizim gibi küçük rollerdeki ülkelerin ekonomisi için büyük tehdit. Kurmadığın oyunun içinde olmayacaksın. Her zaman oyunu kuran kumarhanenin sahibi parayı esasen kazanır. Akıllı olmak lazım...
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    dede17 15 sa. Gökay16
    Çok doğru bir tespit donanimhaber de 3 kuruş nemalancak diye her dakka başı haber yapıyordu bir ara insanları yönlendirdiler. Yazıklar olsun herkes yeri gelince milliyetcilikde bahseder 3 kuruş bir yerlerde para alcak diye halkının kazıklanmasını yol açar soruyorum videolarınızda atıp tutuyorsunuz şöyle olsa ülke böyle olsa diye siz neden başkalarının ekmeğine yağ sürüyorsunuz
    Yanıtla +1
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    omerfak 13 sa. Gökay16
    ok boomer
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    SEO19 16 sa.
    bu tarz sistemlerin yapısını incelerseniz !
    arkasında şeytani bir aklın olduğunu görürsünüz.

    şeytan her zaman işine yarayacak tiplere sokulur
    ve kulaklarına neler yapabileceklerini fısıldar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 12 sa. SEO19
    Yahu Allah aşkına, Bitcoin ile şeytanın ne alakası var? Su kullanıcı gerçek hayatta nasıl biri gerçekten merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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