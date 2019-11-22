Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 40 civarında bir artış yaşayarak 10 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkan ve kripto para piyasasında olumlu rüzgarlar estirmeye başlayan Bitcoin bu hafta ise tam tersi bir davranış sergiliyor.

Tutunamadı

10 bin dolar barajını geçtikten sonra iyimser tahminlerin etkisiyle yatırımcısını geri kazanmaya başladı derken Bitcoin yeniden aşağı doğru bir çizgi izlemeye başladı. 9000$ bandı altına hızlı bir şekilde inen BTC uzun bir süre 8000$ bandında direndi ancak bugün itibariyle 7600$ bandına tutunmaya çalışıyor.

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Büyük yükselişteki tüm kazançlarını silen BTC için analizler ayı piyasası kâbusları görmeye başladı. Genel davranışın satış yönünde olduğu ve pazarda alım yapmaya fırsat tanımayan dönemi ifade eden ayı piyasası yatırımcıların da korkulu rüyası. Ayı piyasası başladığında uzun bir süre yükseliş emareleri görünmüyor. BTC’nin 7200$ direnci ve ardından büyük 6500$ direncini kırması ile birlikte yine diplerde gezindiği bir dönem başlayabilir.

BTC’nin düşüşü ile birlikte haliyle piyasa da kırmızıya döndü. Pazarın toplam hacmi 200 milyar dolar sınırına inerken 190$ sınırını zorlayan Ethereum hali hazırda 160$ seviyesinde. Ripple ise 0.25$ bandının da altına inmiş durumda.

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