Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak

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Yapay zekâ teknolojileri son dönemde oldukça popüler hale gelmiş durumda ancak uzun yıllardır bu alanda teknoloji geliştiren firmalar da var. Bunlardan birisi Sony.

Sony AI neler sunacak?

Robot köpek Aibo ile ön plana çıkan Sony yapay zekâ teknolojileri, uzun yıllardır farklı alanlarda çözümler üretiyordu. Yeni alınan karar gereği firma, Sony AI adıyla bölümü yeniden yapılandırarak daha odaklı bir çalışma stratejisi belirledi. Yeni bölüm oyun, kameralar ve yemek alanlarında teknolojiler geliştirecek. Japonya, Avrupa ve ABD'de ofisler açılmış durumda.

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Kamera tarafında Sony AI bölümü otomatik odaklama, sahne optimizasyonu gibi çözümlerde yapay zekâ teknolojilerine yer verecek. Sony'nin zaten profesyonel kameralarında özel yapay zekâ yongaları kullanacağı biliniyor. Sony AI bölümü bu plana destek olacak.

Oyun tarafında bulut tabanlı akış hizmetlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ birimlerin daha iyi hale getirilmesi var. En ilginci ise yemek tarafı. Sony AI bölümü yemek yapan robot gibi ilgi çekici teknolojiler üzerinde çalışıyor. Sony geçmiş yıllarda bazı üniversiteler ile otonom yemek yapma konusunda ortak çalışmalar yapmıştı. Sony AI bu çalışmaları tek çatı altında toplayacak.

https://www.engadget.com/2019/11/19/sony-ai/