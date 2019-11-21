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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak

    Bugüne kadar yapay zekâ teknolojileri alanında yapılan çalışmaları tek çatı altında toplayan Sony, yeni bölümü Sony AI adıyla hayata geçirdi. İlginç projeler sırada.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zekâ teknolojileri son dönemde oldukça popüler hale gelmiş durumda ancak uzun yıllardır bu alanda teknoloji geliştiren firmalar da var. Bunlardan birisi Sony.

    Sony AI neler sunacak?

    Robot köpek Aibo ile ön plana çıkan Sony yapay zekâ teknolojileri, uzun yıllardır farklı alanlarda çözümler üretiyordu. Yeni alınan karar gereği firma, Sony AI adıyla bölümü yeniden yapılandırarak daha odaklı bir çalışma stratejisi belirledi. Yeni bölüm oyun, kameralar ve yemek alanlarında teknolojiler geliştirecek. Japonya, Avrupa ve ABD'de ofisler açılmış durumda.

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    Kamera tarafında Sony AI bölümü otomatik odaklama, sahne optimizasyonu gibi çözümlerde yapay zekâ teknolojilerine yer verecek. Sony'nin zaten profesyonel kameralarında özel yapay zekâ yongaları kullanacağı biliniyor. Sony AI bölümü bu plana destek olacak.

    Oyun tarafında bulut tabanlı akış hizmetlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ birimlerin daha iyi hale getirilmesi var. En ilginci ise yemek tarafı. Sony AI bölümü yemek yapan robot gibi ilgi çekici teknolojiler üzerinde çalışıyor. Sony geçmiş yıllarda bazı üniversiteler ile otonom yemek yapma konusunda ortak çalışmalar yapmıştı. Sony AI bu çalışmaları tek çatı altında toplayacak.



    https://www.engadget.com/2019/11/19/sony-ai/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V4LKyR 1 gün en beğenilen
    AI biriminin yapay zeka (AI) teknolojilerine odaklanması, benzin istasyonlarının benzin satmasına benzer bir şey.

    Güzel haber Ekrem.
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    jarvis 1 gün
    foklar ne olacak
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    DH Misafiri 1 gün
    Bu durumda cim bicme makineleriyle kim ilgilenecek?
    Yanıtla +3
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    Ceqa 1 gün
    Bari şu başlığı okuyun yahu haberin detayını zaten okumuyorsunuz
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    dere.beyi 1 gün
    2020 yılında olacak iş değil yaw
    Yanıtla +2
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    V4LKyR 1 gün en beğenilen
    AI biriminin yapay zeka (AI) teknolojilerine odaklanması, benzin istasyonlarının benzin satmasına benzer bir şey.

    Güzel haber Ekrem.
    Yanıtla +14
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    nyks 1 gün
    AI bölümü yapay zeka teknolojilerine odaklanacak... Daha neler göreceğiz bakalım.
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