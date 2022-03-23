Binance TR borsasından FAST hamlesi

Bankalar arası para transferini mesai saatlerinin de dışına taşıyan FAST sisteminden kripto para borsaları da yararlanmaya başladı. Binance TR borsası FAST ile zaman kısıtlaması olmadan para aktarımlarına başladı.

Binance TR ve FAST

Gemiş dönemlerde bankalar arası EFT para transferi sadece mesai saatleri içerisinde yapılıyor ve hafta sonu verilen talimatın hafta içi işleme konması bekleniyordu. Merkez Bankası geçen yıl FAST sistemi ile 24 saat bankalar arası para aktarabilme imkânını sunmuştu.

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Binance TR borsası yaptığı açıklamada FAST sistemine entegre olduğunu duyurdu. Daha önce sadece anlaşmalı bankalara 7/24 para çekme ve yatırma yapılabiliyordu. FAST ile artık hafta sonu da dahil tüm bankalara para aktarımı yapabileceksiniz. FAST sistemini kullanmak isteyen yatırımcıların 5000TL işlem sınırını unutmamaları gerekiyor.

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