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    Bitcoin madencilik şirketlerinde kayıp sürüyor: Son çeyrek zararı 1 milyar doları geçti

    Bitcoin madencilik şirketleri, kripto para fiyatlarındaki çöküşten sonra büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Üç büyük şirketin son çeyrek zararı 1 milyar doları geride bıraktı.
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    Bitcoin madencilik şirketlerinde zarar büyüyor: 1 milyarı geçti
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    Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre ABD borsasında işlem gören en büyük üç Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar doların üzerinde kayıp verdi.

    Şirketler madencilik kulelerini satıyor

    Bilindiği üzere 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde yüzde 60 oranında değer kaybeden popüler kripto para birimi Bitcoin, 45.000 dolar seviyelerinden 20.000 doların altına kadar düştü. Günümüzde ise 21.500 seviyelerinde seyrediyor. Bununla birlikte üç dev madencilik şirketi arasından Core Scientific 826 milyon dolar, Marathon Digital Holdings 192 milyon dolar, Riot Blockchain ise 366 milyon dolar net zarar bildirdi.

    Yaşanan kayıplar ile beraber Haziran ayı, bu yılın en yüksek kripto satışlarına şahit oldu. En bilindik madencilik şirketleri tarafından 3,900 Bitcoin üretilirken satışlar 14,600'ü buldu. Bu bilgilerin ışığında şirketlerin Bitcoin varlıklarının yenilerini üretmekten çok, yüksek bir oranda satışını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 

    Ayrıca kripto endüstrisinde yaşanan kayıplar kripto borsalarını da etkilemeye devam ediyor. ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Haziran ayında 1.000’den fazla çalışanını işten çıkarırken, şirketin CEO’su uzun bir kripto kışının yaklaştığını dile getirmişti.

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