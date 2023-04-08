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    Bitcoin madencilik zorluğu rekor seviyelerde

    Bitcoin madencilik zorluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. Rekor seviyelere çıkan madencilik zorluğu nedeniyle madenciler ekonomik zorluk yaşıyor.           
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    Bitcoin madencilik zorluğu rekor seviyelerde Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’de her blok için hash bulma zorluğu rekor seviyelere yükseldi. Blok yüksekliği yüzde 2,23 artışla 784.224’e çıktı. Bununa beraber madencilik zorluğu üst üste dördüncü kez artış gösterdi. 3 Mart’ta yüzde 7,56 artış kaydedilmişti. Önceki iki artış ise yüzde 1,16 ve yüzde 9,95 olarak gerçekleşmişti. 13 gün sonra madencilik zorluğu güncellemesi olacak.

    Bitcoin Madencilik Zorluğu Rekor Kırdı

    Madencilik zorluğundaki artış madenci gelirlerine de olumlu yansıyor. Madenciler, üretilen blok ve gerçekleştirilen işlemler ile daha fazla kazanç sağlıyor. Son olarak Bitcoin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

    Madencilik zorluğu; üst üste dördüncü kez artış kaydederken, ağın hash oranı sürekli rekor seviyelere doğru ilerliyor. Bitcoin (BTC) fiyatındaki artış madencilerin gelirlerinde artışa yol açıyor.

    Madenciler, blok sübvansiyonlarından Mart ayında 732 milyon dolara yakın kazanç elde etti. İşlem ücretleri dahil edildiğinde ise gelirler 755 milyon dolara ulaşıyor. Bu rakamlar madencilerin rekor kazanç dönemlerinin oldukça uzağında. 

    Madencilik zorluğu, ağın hash oranındaki değişiklere otomatik olarak uyum sağlamasıyla ortaya çıkıyor. Madencilik havuzundaki en büyük hash oranı Foundry USA ve Antpool’a ait. Binance Pool ise üçüncü sırada onları takip ediyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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