Bitcoin madencilik zorluğu rekor seviyelerde

Bitcoin Madencilik Zorluğu Rekor Kırdı
Madencilik zorluğundaki artış madenci gelirlerine de olumlu yansıyor. Madenciler, üretilen blok ve gerçekleştirilen işlemler ile daha fazla kazanç sağlıyor. Son olarak Bitcoin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Madencilik zorluğu; üst üste dördüncü kez artış kaydederken, ağın hash oranı sürekli rekor seviyelere doğru ilerliyor. Bitcoin (BTC) fiyatındaki artış madencilerin gelirlerinde artışa yol açıyor.
Madenciler, blok sübvansiyonlarından Mart ayında 732 milyon dolara yakın kazanç elde etti. İşlem ücretleri dahil edildiğinde ise gelirler 755 milyon dolara ulaşıyor. Bu rakamlar madencilerin rekor kazanç dönemlerinin oldukça uzağında.
Madencilik zorluğu, ağın hash oranındaki değişiklere otomatik olarak uyum sağlamasıyla ortaya çıkıyor. Madencilik havuzundaki en büyük hash oranı Foundry USA ve Antpool’a ait. Binance Pool ise üçüncü sırada onları takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı