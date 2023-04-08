Tam Boyutta Gör Bitcoin’de her blok için hash bulma zorluğu rekor seviyelere yükseldi. Blok yüksekliği yüzde 2,23 artışla 784.224’e çıktı. Bununa beraber madencilik zorluğu üst üste dördüncü kez artış gösterdi. 3 Mart’ta yüzde 7,56 artış kaydedilmişti. Önceki iki artış ise yüzde 1,16 ve yüzde 9,95 olarak gerçekleşmişti. 13 gün sonra madencilik zorluğu güncellemesi olacak.

Bitcoin Madencilik Zorluğu Rekor Kırdı

Madencilik zorluğundaki artış madenci gelirlerine de olumlu yansıyor. Madenciler, üretilen blok ve gerçekleştirilen işlemler ile daha fazla kazanç sağlıyor. Son olarak Bitcoin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Madencilik zorluğu; üst üste dördüncü kez artış kaydederken, ağın hash oranı sürekli rekor seviyelere doğru ilerliyor. Bitcoin (BTC) fiyatındaki artış madencilerin gelirlerinde artışa yol açıyor.

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Madenciler, blok sübvansiyonlarından Mart ayında 732 milyon dolara yakın kazanç elde etti. İşlem ücretleri dahil edildiğinde ise gelirler 755 milyon dolara ulaşıyor. Bu rakamlar madencilerin rekor kazanç dönemlerinin oldukça uzağında.

Madencilik zorluğu, ağın hash oranındaki değişiklere otomatik olarak uyum sağlamasıyla ortaya çıkıyor. Madencilik havuzundaki en büyük hash oranı Foundry USA ve Antpool’a ait. Binance Pool ise üçüncü sırada onları takip ediyor.

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Bitcoin madencilik zorluğu rekor seviyelerde