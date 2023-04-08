Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 16.4.1'i yayınlamaya hazırlandığını daha önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk. Cupertinolu şirket iOS 16.4'ün yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanan güncellemeyi kullanıma sundu.

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Apple destek belgesinde yer alan açıklamalara göre iOS 16.4.1, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren iki güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Şirket ayrıca işletim sistemindeki aşağıda listelenen sorunları da gidermiş durumda:

Sağa veya sola doğru iten el emojisinde farklı ten renklerinin gösterilmemesi

gösterilmemesi Siri’nin bazı durumlarda yanıt vermemesi

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Hava Durumu uygulamasıyla ilgili değişiklik yok

Son zamanlarda Hava Durumu uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen iOS 16.4.1'de bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor. Muhtemelen sunucu taraflı bir sıkıntı söz konusuydu. Yeni güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

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