Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı: İşte detaylar

Apple destek belgesinde yer alan açıklamalara göre iOS 16.4.1, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren iki güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Şirket ayrıca işletim sistemindeki aşağıda listelenen sorunları da gidermiş durumda:
- Sağa veya sola doğru iten el emojisinde farklı ten renklerinin gösterilmemesi
- Siri’nin bazı durumlarda yanıt vermemesi
Hava Durumu uygulamasıyla ilgili değişiklik yok
Son zamanlarda Hava Durumu uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen iOS 16.4.1'de bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor. Muhtemelen sunucu taraflı bir sıkıntı söz konusuydu. Yeni güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı