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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı: İşte detaylar

    Apple'ın iOS 16.4 ile ortaya çıkan tüm hataları düzeltmek için yeni bir güncelleme yayınlayacağı söyleniyordu. Şirket beklenen hamleyi yaparak iOS 16.4.1 sürümünü kullanıma sundu.
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    Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iOS 16.4.1'i yayınlamaya hazırlandığını daha önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk. Cupertinolu şirket iOS 16.4'ün yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanan güncellemeyi kullanıma sundu.

    Apple destek belgesinde yer alan açıklamalara göre iOS 16.4.1, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren iki güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Şirket ayrıca işletim sistemindeki aşağıda listelenen sorunları da gidermiş durumda:

    • Sağa veya sola doğru iten el emojisinde farklı ten renklerinin gösterilmemesi
    • Siri’nin bazı durumlarda yanıt vermemesi

    Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini yayınladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Hava Durumu uygulamasıyla ilgili değişiklik yok

    Son zamanlarda Hava Durumu uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen iOS 16.4.1'de bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor. Muhtemelen sunucu taraflı bir sıkıntı söz konusuydu. Yeni güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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