Bitcoin transfer ücretleri en düşük seviyede

Kripto paralar finans dünyasında bir devrim yapma amacıyla ortaya çıksa da transfer ücreti gibi bir gerçek var. Bitcoin ve Ethereum ağındaki yüksek transfer ücretleri Tron, EOS, Polygon gibi düşük komisyonlara odaklanan projelere sebebiyet verdi. Bununla birlikte işler tersine dönüyor.
Bitcoin transfer ücretleri düştü
Transfer ücretleri ağ kazım oranlarıyla doğrudan ilişkili. Çin’in yoğun baskıları sebebiyle madencilerin sıkıntılar yaşaması Bitcoin ağındaki transfer ücretlerini rekor seviyelere çıkarmıştı. İşlerin düzelmesi ile yavaş yavaş komisyonlar da düştü.
Nisan ayı itibariyle Bitcoin transfer ücretleri 1.03$ gibi rekor bir düzeye geriledi. Bitcoin kazım oranları ise 248.11 EH/s ile rekor kırdı. Yani kazım oranları arttıkça transfer ücretleri de düşüyor.
Ethereum tarafında ise sürekli ertelenen The Merger güncellemesi ile madencilik sona eriyor. Bu da transfer ücretlerinin düşüşe geçmesi ile neticelenecek. Düşük transfer ücretleri sayesinde cüzdanlar arasında daha sık Bitoin ve Ethereum transferleri görebileceğiz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler