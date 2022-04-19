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    Bitcoin transfer ücretleri en düşük seviyede

    Bitcoin madencilerinin yeniden güç kazanması ile kazım oranları rekor seviyeye çıkarken ağdaki transfer ücretleri de son yılların en düşük seviyesine geriledi.  
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    Bitcoin
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    Kripto paralar finans dünyasında bir devrim yapma amacıyla ortaya çıksa da transfer ücreti gibi bir gerçek var. Bitcoin ve Ethereum ağındaki yüksek transfer ücretleri Tron, EOS, Polygon gibi düşük komisyonlara odaklanan projelere sebebiyet verdi. Bununla birlikte işler tersine dönüyor. 

    Bitcoin transfer ücretleri düştü

    Transfer ücretleri ağ kazım oranlarıyla doğrudan ilişkili. Çin’in yoğun baskıları sebebiyle madencilerin sıkıntılar yaşaması Bitcoin ağındaki transfer ücretlerini rekor seviyelere çıkarmıştı. İşlerin düzelmesi ile yavaş yavaş komisyonlar da düştü. 

    Nisan ayı itibariyle Bitcoin transfer ücretleri 1.03$ gibi rekor bir düzeye geriledi. Bitcoin kazım oranları ise 248.11 EH/s ile rekor kırdı. Yani kazım oranları arttıkça transfer ücretleri de düşüyor. 

    Ethereum tarafında ise sürekli ertelenen The Merger güncellemesi ile madencilik sona eriyor. Bu da transfer ücretlerinin düşüşe geçmesi ile neticelenecek. Düşük transfer ücretleri sayesinde cüzdanlar arasında daha sık Bitoin ve Ethereum transferleri görebileceğiz. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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