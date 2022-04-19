Bitcoin transfer ücretleri en düşük seviyede

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Kripto paralar finans dünyasında bir devrim yapma amacıyla ortaya çıksa da transfer ücreti gibi bir gerçek var. Bitcoin ve Ethereum ağındaki yüksek transfer ücretleri Tron, EOS, Polygon gibi düşük komisyonlara odaklanan projelere sebebiyet verdi. Bununla birlikte işler tersine dönüyor.

Bitcoin transfer ücretleri düştü

Transfer ücretleri ağ kazım oranlarıyla doğrudan ilişkili. Çin’in yoğun baskıları sebebiyle madencilerin sıkıntılar yaşaması Bitcoin ağındaki transfer ücretlerini rekor seviyelere çıkarmıştı. İşlerin düzelmesi ile yavaş yavaş komisyonlar da düştü.

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Nisan ayı itibariyle Bitcoin transfer ücretleri 1.03$ gibi rekor bir düzeye geriledi. Bitcoin kazım oranları ise 248.11 EH/s ile rekor kırdı. Yani kazım oranları arttıkça transfer ücretleri de düşüyor.

Ethereum tarafında ise sürekli ertelenen The Merger güncellemesi ile madencilik sona eriyor. Bu da transfer ücretlerinin düşüşe geçmesi ile neticelenecek. Düşük transfer ücretleri sayesinde cüzdanlar arasında daha sık Bitoin ve Ethereum transferleri görebileceğiz.



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