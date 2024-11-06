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    Anlık Bildirim

    Trump zafer ilan etti, Bitcoin şaha kalktı

    Donald Trump’ın ABD seçimlerinde öne geçmesi ve seçimi kazandığına dair yaptığı açıklamalar ile Bitcoin fiyatı 75500$ seviyelerine kadar yükselmeyi başardı ve tarih yazdı.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının uzun süredir merakla ve özlemle beklediği ABD başkanlık seçimlerinde sona gelindi. Mevcut Başkan yardımcısı Kamala Harris’in medya dünyasının büyük desteği ile seçilme ihtimali Bitcoin üzerinde büyük baskı yapmış ve 66 bin dolar seviyelerine kadar çekmişti. Son sözü söyleyen Trump oldu. 

    Trump yeni dönemi başlatacak

    Bitcoin madenciliğini ABD’ye geri getireceğini her fırsatta açıklayan Trump’a kripto para dünyası büyük bel bağlamıştı. Öyle ki anketlerde Kamala Harris’in önde geçtiği zamanlarda Bitcoin bir anda yüzde 3-5 arasında düşüş gösteriyordu. 

    Dün belirsizlik nedeniyle 68 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, sabaha karşı Trump’ın kilit eyaletlerde öne geçmesi ile yeni rekor tazeledi ve bazı borsalarda 75500$ seviyelerine iğne attı. Piyasaya taze para girişi olurken günlük hacmin iki kat arttığı ve 154 milyar dolar olduğu görüldü. Kesin sonuçlardan sonra Trump’ın devam eden ceza davası da gidişatta belirleyici olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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