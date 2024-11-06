Trump zafer ilan etti, Bitcoin şaha kalktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının uzun süredir merakla ve özlemle beklediği ABD başkanlık seçimlerinde sona gelindi. Mevcut Başkan yardımcısı Kamala Harris’in medya dünyasının büyük desteği ile seçilme ihtimali Bitcoin üzerinde büyük baskı yapmış ve 66 bin dolar seviyelerine kadar çekmişti. Son sözü söyleyen Trump oldu.

Trump yeni dönemi başlatacak

Bitcoin madenciliğini ABD’ye geri getireceğini her fırsatta açıklayan Trump’a kripto para dünyası büyük bel bağlamıştı. Öyle ki anketlerde Kamala Harris’in önde geçtiği zamanlarda Bitcoin bir anda yüzde 3-5 arasında düşüş gösteriyordu.

Bitcoin rekor kıracak mı? 1 hf. önce eklendi

Dün belirsizlik nedeniyle 68 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, sabaha karşı Trump’ın kilit eyaletlerde öne geçmesi ile yeni rekor tazeledi ve bazı borsalarda 75500$ seviyelerine iğne attı. Piyasaya taze para girişi olurken günlük hacmin iki kat arttığı ve 154 milyar dolar olduğu görüldü. Kesin sonuçlardan sonra Trump’ın devam eden ceza davası da gidişatta belirleyici olacak.

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