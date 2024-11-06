Trump zafer ilan etti, Bitcoin şaha kalktı

Trump yeni dönemi başlatacak
Bitcoin madenciliğini ABD’ye geri getireceğini her fırsatta açıklayan Trump’a kripto para dünyası büyük bel bağlamıştı. Öyle ki anketlerde Kamala Harris’in önde geçtiği zamanlarda Bitcoin bir anda yüzde 3-5 arasında düşüş gösteriyordu.
Dün belirsizlik nedeniyle 68 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, sabaha karşı Trump’ın kilit eyaletlerde öne geçmesi ile yeni rekor tazeledi ve bazı borsalarda 75500$ seviyelerine iğne attı. Piyasaya taze para girişi olurken günlük hacmin iki kat arttığı ve 154 milyar dolar olduğu görüldü. Kesin sonuçlardan sonra Trump’ın devam eden ceza davası da gidişatta belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über