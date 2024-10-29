Bitcoin fiyatı 73600$ oldu, yeni rekor gelir mi?

Bitcoin fiyatı rekora koşuyor
İran-İsrail arasındaki gerilimin kısa süreliğine de olsa azalması, ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın ön geçmesi ve kurumsal organizasyonların artan ilgisi Bitcoin fiyatını yeniden atağa kaldırdı. 5 ay gibi bir sürede Bitcoin fiyatı yüzde 45 civarında değer kazanarak 73600$ seviyelerine kadar geldi.
Spot Bitcoin ETF piyasasında günlük hacim 4.5 milyar dolara çıkarken uzmanlar artık yeni rekorun çok yakın olduğunu düşünüyor. En azından 77 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklentisi oluşmuş durumda.
Diğer taraftan Ethereum ve alt coin piyasası ise beklenen sıçramayı yapabilmiş değil. Paranın ağırlıklı olarak Bitcoin piyasasına kayması hakimiyeti de yüzde 59 seviyesine çıkardı. Bu da beklenen hareketin gecikmesine neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu