Bitcoin fiyatı 73600$ oldu, yeni rekor gelir mi?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yılın başlarında özellikle spot Bitcoin ETF onaylanması sonrasında ardı ardına rekorlar kıran Bitcoin, 73777$ seviyesine iğne atarak rekor tazelemişti. Ne var ki satış baskısı, ABD başkanlık seçimlerinin gerginliği ve İsrail işgali ile birlikte 53 bin dolar seviyelerine kadar indi.

Bitcoin fiyatı rekora koşuyor

İran-İsrail arasındaki gerilimin kısa süreliğine de olsa azalması, ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın ön geçmesi ve kurumsal organizasyonların artan ilgisi Bitcoin fiyatını yeniden atağa kaldırdı. 5 ay gibi bir sürede Bitcoin fiyatı yüzde 45 civarında değer kazanarak 73600$ seviyelerine kadar geldi.

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Spot Bitcoin ETF piyasasında günlük hacim 4.5 milyar dolara çıkarken uzmanlar artık yeni rekorun çok yakın olduğunu düşünüyor. En azından 77 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklentisi oluşmuş durumda.

Diğer taraftan Ethereum ve alt coin piyasası ise beklenen sıçramayı yapabilmiş değil. Paranın ağırlıklı olarak Bitcoin piyasasına kayması hakimiyeti de yüzde 59 seviyesine çıkardı. Bu da beklenen hareketin gecikmesine neden oluyor.

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