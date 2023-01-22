Bitcoin fiyatı 23 bin doları da geçti

Bitcoin fiyatı yükselişte
Son aylarda enflasyonda yaşanan kısmi düzelme politika faizlerinin artış hızının yavaşlamasına neden olmuştu. Global ekonomiler bir nebze nefes alırken teknoloji devlerinin hisselerinde de iyileşmeler görüldü.
Kripto para piyasası FTX çöküşüne denk geldiği için bu iyileşmelere yeterli tepki verememişti. Yeni yıl ile birlikte yükseliş de başladı. Bitcoin fiyatı hızlı bir şekilde önce 21 bin dolar sonra da 23 bin dolar barajını geçti. Ethereum ise 1650$ seviyelerinde.
Toplam piyasa değeri kritik eşik olan 1 trilyon doları geride bırakırken günlük hacim de 67 milyar dolar oldu. Bununla birlikte önümüzdeki dönem ne getirecek bilinmiyor. Çin takvimine göre tavşan yılına girmiş olmamız akıllara önceki yılın The Economist kapağında yer alan tavşan ve çukura düşen kripto para temasını akıllara getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....