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    Bitcoin tekrardan yükselişe geçerek 21 bin dolar seviyesini gördü: Bitcoin neden yükseliyor?

    Bitcoin ve kripto para birimleri 2023 yılına beklenenden daha iyi başlamış durumda. Bitcoin, ABD enflasyonunun soğumasıyla birlikte Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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    Bitcoin 21 bin dolar seviyesini gördü: Bitcoin neden yükseliyor? Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, ABD enflasyonunun düşmeye devam etmesiyle birlikte iki aydan uzun bir süredir en yüksek fiyatına yükseldi. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük dijital para birimi, 8 Kasım’dan bu yana ilk kez 21.000 doların üzerine çıkarak değerini  yüzde 16 civarında artırdı. Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, 1 Ocak'ta yılın en düşük seviyesi olan 16.496 dolar seviyesine göre ise değerini yüzde 26,6 oranındaartırdı.

    Bitcoin neden yükseliyor?

    Perşembe günü açıklanan ABD enflasyon verileri ılımlı bir gerileme gösterdi. Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında aylık bazda Dow Jones tahminleriyle uyumlu olarak %0,1 azaldı. Bununla birlikte, fiyatlar yine de yıldan yıla %6,5 arttı. Öte yandan ABD enflasyonu Haziran’da zirveyi gördüğü %9,1’den sonra emin adımlarla düşmeye devam ediyor. Bu durum da FED’in faiz indirmesi beklentisini daha da güçlendiriyor. Faizlerin düşmesiyle de doğal olarak Bitcoin gibi kripto paralara tekrar geri dönüşün yaşanması bekleniyor.

    Ek olarak önümüzdeki 2024 yılı Bitcoin için Halving yılı olacak. Bitcoin halving etkinliği, madencilerine verilen Bitcoin ödüllerinin yarıya indirilmesidir. Bu yarılanma işlemi Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto tarafından protokole entegre edilmiş ve her 4 yılda bir gerçekleşiyor. Halving, arzın daralmasına yardımcı olduğundan, bu olay genellikle Bitcoin'in fiyatı için olumlu olarak görülüyor. Tarihsel olarak yarılanma, Bitcoin'in fiyatına ivme kazandırmak için çok iyi bir işaret olarak görüldü.

    Geçtiğimiz günlerde FTX borsasının kayıp 5 milyar dolarının kurtarıldığı ve likit şekilde olduğu şirketin avukatları tarafından doğrulanmıştı. Dolayısıyla bu olumlu haber piyasa için iyi bir gelişme olarak görülüyor. Öte yandan Bitcoin, Kasım 2021′deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolara karşı değerinin yüzde 70’ini kaybetmiş durumda. O dönemden bu yana ise kripto para piyasasından yaklaşık 1,4 trilyon dolar değer silindi.

    Ek olarak Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para olan Ether, bir önceki güne kıyasla yüzde 7, son 5 güne kıyasla yüzde 17 artışla 1.553 dolara yükseldi. Ether son günlerde işler yolunda giderken Binance’in BNB token’ı son bir haftada yaklaşık %13 artışla 310 dolara yükseldi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/bitcoin-rises-6-19005-2023-01-12/ https://www.cnbc.com/2023/01/12/bitcoin-jumps-above-18000-to-highest-level-in-a-month.html https://www.forbes.com/advisor/in/investing/cryptocurrency/bitcoin-prediction/
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