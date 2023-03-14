Bitcoin fiyatı 9 ay sonra 26 bin doların üzerine çıktı

Cuma günü tamamen kara bir tablo içerisinde kalan kripto para piyasası, bu hafta meydana gelen olumlu gelişmelerle hızlı bir yükseliş trendine girdi. Sadece 3 günde 26 bin dolar sınırına dayandı.

9 ay sonra gelen ilk

Geçen hafta iki ABD bankasının batışı ile başlayan küresel piyasalardaki karamsar hava kripto para piyasasını da etkilemiş ve Bitcoin fiyatı 19500$ seviyesine kadar inmişti. Bu hafta ise banka kurtarma planları ile başlayan yükseliş ardından enflasyon verisi ile zirve yaptı.

Bitcoin fiyatı 24 bin doları geçti 1 gün önce eklendi

Pazartesi günü 24 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin, beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon rakamlarının FED’in faiz politikasında gevşemeye sebep olacağı ihtimalini de fiyatlayarak 26 bin doları geçti.

En son Haziran ayında bu rakamları gören Bitcoin fiyatı sadece 3 günde yüzde 30 civarında yükseliş yaşadı. Batan bankalarda önemli bir mevduatı kalan Circle şirketinin USDC para birimi de sorunun çözüleceği açıklaması ile gerilediği 87 cent seviyesinden yeniden 1 dolara geldi. Yine bu hareketlilikte milyarlarca dolar kaldıraç pozisyonu tasfiye oldu.

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