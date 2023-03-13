Bitcoin fiyatı uçuşa geçti, USDC yeniden sabitlendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Cuma günü ABD’de iki bankanın iflasının açıklanması ile birlikte global piyasalar ve kripto para piyasaları derin bir çöküşün içerisine girmişti. Soluksuz düşen piyasalar bugün soluksuz çıkıyor.

Bitcoin fiyatı 24 bin doları geçti

Cuma günü ABD bankacılık sektöründen gelen haberler kripto para piyasasını da vurdu. USDC kripto parasını yöneten Circle şirketinin 3 milyar dolarının batan bankada kaldığı haberi USDC değerini bir anda 87 cente düşürdü.

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Tüm bu gelişmeler Bitcoin fiyatını 19500$ seviyesine kadar çekti ve piyasadan kaçış başladı. Pazar gününe kadar kanlı tablo devam ederken bankalara kayyum atanacağı haberi ile birlikte piyasa yeşillendi. FED’in finans desteği ve Joe Biden’ın açıklamaları ile birlikte bu kez de uçuş başladı. Circle hiçbir şekilde dengenin bozulmasına izin vermeyeceğini açıklayınca USDC fiyatı da yeniden 1$ oldu. Bu parada uzun pozisyonlara girenler ise adeta köşeyi döndü.

19500$ seviyesinden sadece 2 gün içerisinde Bitcoin fiyatı 24500$ seviyesine kadar dokundu. Yani bir anda 5000$ hareketlilik gözlendi. Haliyle kısa veya uzun pozlara giren milyarlarca dolar da bu ani hareketlerle likidite oldu. Bitcoin hali hazırda 24 bin dolar üzerinde seyrediyor.

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Bitcoin fiyatı 24 bin doları geçti