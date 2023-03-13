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    Bitcoin fiyatı uçuşa geçti, USDC yeniden sabitlendi

    Cuma günü yatırımcısına yas tutturan Bitcoin fiyatı bugün ise dans ettiriyor. Sadece 2 günde 5000$ yükseliş yaşayan Bitcoin sabırlı yatırımcıları sevindirdi.    
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    Geçtiğimiz Cuma günü ABD’de iki bankanın iflasının açıklanması ile birlikte global piyasalar ve kripto para piyasaları derin bir çöküşün içerisine girmişti. Soluksuz düşen piyasalar bugün soluksuz çıkıyor.

    Bitcoin fiyatı 24 bin doları geçti

    Cuma günü ABD bankacılık sektöründen gelen haberler kripto para piyasasını da vurdu. USDC kripto parasını yöneten Circle şirketinin 3 milyar dolarının batan bankada kaldığı haberi USDC değerini bir anda 87 cente düşürdü.

    Tüm bu gelişmeler Bitcoin fiyatını 19500$ seviyesine kadar çekti ve piyasadan kaçış başladı. Pazar gününe kadar kanlı tablo devam ederken bankalara kayyum atanacağı haberi ile birlikte piyasa yeşillendi. FED’in finans desteği ve Joe Biden’ın açıklamaları ile birlikte bu kez de uçuş başladı. Circle hiçbir şekilde dengenin bozulmasına izin vermeyeceğini açıklayınca USDC fiyatı da yeniden 1$ oldu. Bu parada uzun pozisyonlara girenler ise adeta köşeyi döndü.

    19500$ seviyesinden sadece 2 gün içerisinde Bitcoin fiyatı 24500$ seviyesine kadar dokundu. Yani bir anda 5000$ hareketlilik gözlendi. Haliyle kısa veya uzun pozlara giren milyarlarca dolar da bu ani hareketlerle likidite oldu. Bitcoin hali hazırda 24 bin dolar üzerinde seyrediyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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