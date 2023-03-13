Bitcoin fiyatı uçuşa geçti, USDC yeniden sabitlendi

Bitcoin fiyatı 24 bin doları geçti
Cuma günü ABD bankacılık sektöründen gelen haberler kripto para piyasasını da vurdu. USDC kripto parasını yöneten Circle şirketinin 3 milyar dolarının batan bankada kaldığı haberi USDC değerini bir anda 87 cente düşürdü.
Tüm bu gelişmeler Bitcoin fiyatını 19500$ seviyesine kadar çekti ve piyasadan kaçış başladı. Pazar gününe kadar kanlı tablo devam ederken bankalara kayyum atanacağı haberi ile birlikte piyasa yeşillendi. FED’in finans desteği ve Joe Biden’ın açıklamaları ile birlikte bu kez de uçuş başladı. Circle hiçbir şekilde dengenin bozulmasına izin vermeyeceğini açıklayınca USDC fiyatı da yeniden 1$ oldu. Bu parada uzun pozisyonlara girenler ise adeta köşeyi döndü.
19500$ seviyesinden sadece 2 gün içerisinde Bitcoin fiyatı 24500$ seviyesine kadar dokundu. Yani bir anda 5000$ hareketlilik gözlendi. Haliyle kısa veya uzun pozlara giren milyarlarca dolar da bu ani hareketlerle likidite oldu. Bitcoin hali hazırda 24 bin dolar üzerinde seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez