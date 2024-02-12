Bitcoin fiyatı 2 yıl sonra 50 bin doları geçti

Bitcoin yatırımcısının yüzü güler mi?
Ocak ortalarından bu yana devam eden ve yatırımcıyı endişeye sevk eden düşüş trendi sona ermiş gibi gözüküyor. Geçmiş dönemde yavaş yükselip hızlı düşen Bitcoin artık yavaş düşüyor ve hızlı yükseliyor.
Şubat ayı başından itibaren yeniden güç toplayan Bitcoin fiyatı teker teker önemli dirençleri kırdı ve akşam saatlerinde 50 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da yükselişe ayak uydurarak 2600$ seviyelerini test etti.
SOL, AVAX, LINK, ETC, ARB, SUI, KAS, TIA, ORDI gibi önemli projeler de yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasasının toplam değeri 1.86 trilyon dolara ulaşırken günlük işlem hacmi de 62 milyar doları geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.