Bitcoin fiyatı 2 yıl sonra 50 bin doları geçti

Kripto para yatırımcısının yıllardır düşe kalka devam ettiği macerada önemli bir eşik daha geçildi. En son 2021 Aralık ayında 50 bin dolar üzerinde işlem gören Bitcoin 2 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden 50 bin dolar seviyesinde.

Bitcoin yatırımcısının yüzü güler mi?

Ocak ortalarından bu yana devam eden ve yatırımcıyı endişeye sevk eden düşüş trendi sona ermiş gibi gözüküyor. Geçmiş dönemde yavaş yükselip hızlı düşen Bitcoin artık yavaş düşüyor ve hızlı yükseliyor.

Bitcoin yükseliyor 2 gün önce eklendi

Şubat ayı başından itibaren yeniden güç toplayan Bitcoin fiyatı teker teker önemli dirençleri kırdı ve akşam saatlerinde 50 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da yükselişe ayak uydurarak 2600$ seviyelerini test etti.

SOL, AVAX, LINK, ETC, ARB, SUI, KAS, TIA, ORDI gibi önemli projeler de yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasasının toplam değeri 1.86 trilyon dolara ulaşırken günlük işlem hacmi de 62 milyar doları geçti.

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