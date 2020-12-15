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    Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi

    Singapore-MIT Alliance for Research and Technology kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen cihaz bünyesinde barındırdığı monokromatik lazer sayesinde örneklerin üzerine ışık yansıtıyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi
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    Tarım için kullanılan bitkilerin besin takibinin yapılması büyük önem arz etmekle birlikte genelde bitkilerdeki eksiklik nitrojenden kaynaklanıyor. Şimdi ise bilim insanları bu durumu çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilecek ölçüm cihazı geliştirdi.

    Singapore-MIT Alliance for Research and Technology ( SMART ) kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen cihaz bünyesinde barındırdığı monokromatik lazer sayesinde örneklerin üzerine ışık yansıtıyor.

    Işık saçılması

    Örneklerin üzerine yansıtılan ışıklar dokudan saçılıyor ve cihaz saçılan ışınları algılayıp örnekte hangi kimyasal bileşenlerin olduğunu analiz edebiliyor. Ayrıca geliştirilen cihazın sadece nitrojen değil aynı zamanda karotenoidler gibi diğer metabolitleri de analiz edebildiği ve eksikliklerini tespit edebildiği belirtiliyor.

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    Yeni cihaz birkaç sebze türü üzerinde denendi ve yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Yeni cihazın bitki yetiştirme maliyetlerini düşürmesi, verimliliği artırması ve gübre kullanımını azaltması bekleniyor.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

     

     



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41598-020-76485-5 https://smart.mit.edu/news-events/news/smart-researchers-design-portable-device-for-fast-detection-of-plant-stress Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrtkrdag (Murat Karadağ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yemin ederim metni okurken bir Urfalı olarak fıstık ağaçlarımizi düşündüm bdhdh gerçekten mantıkli sonuçlar veriyorsa ve lazer ışınları bitkilere tam anlamıyla zarar vermiyorsa efsaneler üstü bir buluş yenilik olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) mrtkrdag
    sjsjsj
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