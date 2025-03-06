Darren Aronofsky, Elon Musk filminin çekimlerine bu yıl başlayabilir

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Tam Boyutta Gör Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan gibi beğeni kazanan filmlerin yönetmeni olarak tanınan Darren Aronofsky'nin Elon Musk'a odaklanan bir biyofilm çekeceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak yönetmen şu anda yeni filmi Caught Stealing'in prodüksiyonuyla meşgul olduğu için bunun yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak gelen son haberler, yönetmenin Elon Musk biyofilmini beklenenden de önce hayata geçirebileceğini gösteriyor.

World of Reel'ın haberine göre 2023'ten beri hazırlık aşamasında olan Elon Musk biyofilminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir. Darren Aronofsky'nin yeni filmi Caught Stealing'in çıkışı tamamlandıktan sonra Elon Musk filmine geçeceği ve çekimlere bu sonbaharda başlayabileceği konuşuluyor.

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Elon Musk'ı Canlandırması İçin Kevin Durand Adı Geçiyor

Aronofsky'nin biyofilmi, Walter Isaacson'ın epey ses getiren Elon Musk biyografisinden uyarlanacak. Film, Elon Musk'ın hayatını eksantrik bir mühendis olan babası ve diyetisyen annesi tarafından Güney Afrika'da büyütüldüğü çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ı kimin canlandıracağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak rol için adı geçen isimlerin başında Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken Kevin Durand geliyor. Ama tabii stüdyo böylesine dikkat çekici bir rolü Durand gibi yıldız olmayan bir isme emanet etmek istemeyebilir. Eğer film söylendiği gibi bu yıl sete girecekse, yakında bu konuda da daha net bilgiler gelmeye başlayacaktır.

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Elon Musk filminin çekimlerine bu yıl başlanabilir