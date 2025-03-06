Darren Aronofsky, Elon Musk filminin çekimlerine bu yıl başlayabilir

World of Reel'ın haberine göre 2023'ten beri hazırlık aşamasında olan Elon Musk biyofilminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir. Darren Aronofsky'nin yeni filmi Caught Stealing'in çıkışı tamamlandıktan sonra Elon Musk filmine geçeceği ve çekimlere bu sonbaharda başlayabileceği konuşuluyor.
Elon Musk'ı Canlandırması İçin Kevin Durand Adı Geçiyor
Aronofsky'nin biyofilmi, Walter Isaacson'ın epey ses getiren Elon Musk biyografisinden uyarlanacak. Film, Elon Musk'ın hayatını eksantrik bir mühendis olan babası ve diyetisyen annesi tarafından Güney Afrika'da büyütüldüğü çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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