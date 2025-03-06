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    Anlık Bildirim

    Darren Aronofsky, Elon Musk filminin çekimlerine bu yıl başlayabilir

    Elon Musk'ın hayatı film oluyor. Bir süredir gündemde olan biyografi filmi son günlerde ivme kazanmaya başladı. Elon Musk'ı canlandırması için benzerliğiyle dikkat çeken bir oyuncunun adı geçiyor.
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan gibi beğeni kazanan filmlerin yönetmeni olarak tanınan Darren Aronofsky'nin Elon Musk'a odaklanan bir biyofilm çekeceği bir süredir konuşuluyordu. Ancak yönetmen şu anda yeni filmi Caught Stealing'in prodüksiyonuyla meşgul olduğu için bunun yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak gelen son haberler, yönetmenin Elon Musk biyofilmini beklenenden de önce hayata geçirebileceğini gösteriyor.

    World of Reel'ın haberine göre 2023'ten beri hazırlık aşamasında olan Elon Musk biyofilminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir. Darren Aronofsky'nin yeni filmi Caught Stealing'in çıkışı tamamlandıktan sonra Elon Musk filmine geçeceği ve çekimlere bu sonbaharda başlayabileceği konuşuluyor.

    Elon Musk'ı Canlandırması İçin Kevin Durand Adı Geçiyor

    Aronofsky'nin biyofilmi, Walter Isaacson'ın epey ses getiren Elon Musk biyografisinden uyarlanacak. Film, Elon Musk'ın hayatını eksantrik bir mühendis olan babası ve diyetisyen annesi tarafından Güney Afrika'da büyütüldüğü çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak.

    Elon Musk filminin çekimlerine bu yıl başlanabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ı kimin canlandıracağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak rol için adı geçen isimlerin başında Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken Kevin Durand geliyor. Ama tabii stüdyo böylesine dikkat çekici bir rolü Durand gibi yıldız olmayan bir isme emanet etmek istemeyebilir. Eğer film söylendiği gibi bu yıl sete girecekse, yakında bu konuda da daha net bilgiler gelmeye başlayacaktır.
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    turkelvis 21 saat önce

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