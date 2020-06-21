Fetüsün oksijen seviyesini monitörize edebilen cihaz geliştirildi

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Bir kişinin kandaki oksijen seviyesini ölçmek için birçok yöntem bulunmakla birlikte en sık kullanılan yöntem olarak hastaların parmağı kullanılıyor. Araştırmacılar benzer mantıkla çalışan ve fetüsün oksijen seviyesini ölçebilen non-invaziv yeni bir yöntem geliştirdi.

Rutinde kullanılan oksimetreler üzerindeki ışığın kan tarafından absorbe edilmesi mantığını kullanarak oksijen takibi yapıyor ancak söz konusu fetüs olunca bu durum ne yazık ki mümkün olmuyor.

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Kontraksiyonlar

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Rutinde hekimler fetüsün oksijen seviyelerini fetüsün kalp hızından ve annenin kontraksiyonlarından yararlanarak monitörize ediyor. Eğer fetüsün oksijen deprivasyonuna girdiği düşünülürse klinisyenler genellikle sezaryen ile fetüsü çıkartıyor.

University of California kurumu araştırmacıları yeni cihazı annenin abdominal bölgesinde cilt üzerine uyguladı ve dokulardan fetüse ışık yansıttı. Yeni yöntem koyunlar üzerinde denendi ve ilk testlere göre yeni yöntem başarılı bir biçimde fetüsün oksijen seviyelerini ölçtü.

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Yeni yöntem Storx Technologies kurumu tarafından ticarileştirilmek üzere araştırılıyor.

Yeni araştırma IEE Transactions in Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.

https://www.ucdavis.edu/news/noninvasive-fetal-oxygen-monitor-could-make-safer-deliveries

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