Xiaomi Black Shark 5'in yeni tanıtım videosu paylaşıldı: Tetik tuşları ile dikkat çekiyor

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Xiaomi’nin merakla beklenen Black Shark 5 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 30 Mart tarihinde tanıtılması beklenen telefonlar hakkında yeni bir tanıtım videosu ve Geekbench skorları paylaşıldı.

Mobil oyun deneyimini arttıracak

Paylaşılan videoda yeni telefonların Magnetic Lifting Shoulder Button 2.0 ismini taşıyan tetik tuşlarına dikkat çeken Xiaomi, mobil yarış ve FPS oyunlarında daha iyi bir kontrol deneyimi sunacak. Bununla birlikte Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşacak serinin ana modeline Snapdragon 870, Pro modeline ise Snapdragon 8 Gen 1 yongası güç verecek.

Black Shark 5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 1 gün önce eklendi

Bildirilenlere göre çıkışına az bir süre kala Geekbench’te görünmeye başlayan yeni telefonlar arasından Black Shark 5 Pro modeli 1.237 tek çekirdek, 3.750 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başarıyor. Pro modeline kıyasla nispeten daha düşük 1.000 ve 3.000 skorlarına ulaşan Black Shark 5 ise piyasaya sürülmesi ile birlikte yeni performans iyileştirmeleri alabilir.

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Xiaomi Black Shark 5 iddialı oyun özellikleri ile geliyor