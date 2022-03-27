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    Xiaomi Black Shark 5'in yeni tanıtım videosu paylaşıldı: Tetik tuşları ile dikkat çekiyor

    Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu serisi Black Shark 5 hakkında tanıtım videosu paylaşıldı. Yeni telefonlar yarış ve FPS oyunları için tasarlanan tetik tuşları ile iddialı geliyor.
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    Xiaomi Black Shark 5 iddialı oyun özellikleri ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin merakla beklenen Black Shark 5 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 30 Mart tarihinde tanıtılması beklenen telefonlar hakkında yeni bir tanıtım videosu ve Geekbench skorları paylaşıldı.

    Mobil oyun deneyimini arttıracak

    Paylaşılan videoda yeni telefonların Magnetic Lifting Shoulder Button 2.0 ismini taşıyan tetik tuşlarına dikkat çeken Xiaomi, mobil yarış ve FPS oyunlarında daha iyi bir kontrol deneyimi sunacak. Bununla birlikte Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşacak serinin ana modeline Snapdragon 870, Pro modeline ise Snapdragon 8 Gen 1 yongası güç verecek.

    Bildirilenlere göre çıkışına az bir süre kala Geekbench’te görünmeye başlayan yeni telefonlar arasından Black Shark 5 Pro modeli 1.237 tek çekirdek, 3.750 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başarıyor. Pro modeline kıyasla nispeten daha düşük 1.000 ve 3.000 skorlarına ulaşan Black Shark 5 ise piyasaya sürülmesi ile birlikte yeni performans iyileştirmeleri alabilir.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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