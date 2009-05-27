Blackberry Storm Türkiye'de

Blackberry Storm 2 gün önce yani 25 Mayıs'da Türkiye'de vitrine çıktı. Research In Motion'ın ilk çoklu dokunmatik ekranlı ve klavyesiz modeli olan Blackberry Storm Türkiye'e Kasım'da çıkmasına rağmen neden bu kadar geç geliyor ?
Blackberry Storm'un özelliklerine baktığımızda ilk dikkat çeken dokunmatik paneli.RIM bu modelde kendisinin patentlediği SurePress teknolojisini tercih etmiş. SurePress tıklanabilir özelliği sayesinde ekran fiziksel bir tuş gibi çalışarak menüler arasında kolay geçişleri ve Blackberry için olmazsa olmaz klavyede kullancıya fiziksel tuşların eksikliğini aratmamayı amaçlıyor…
Özellikle ekranıylada dikkat çeken Storm 360*480 çözünürlük bakımından en büyük rakibi olarak gösterilen iPhone'a üstünlük sağlarken,65k renk sayısı ile oldukça geride kalıyor.Qualcomm'un MSM7600 528 Mhz'lik işlemcisine ve 128 Mb Ram'e sahip olan Blackberry Storm 1 Gblık depolama alanıyla gelirken microSD girişi desteklemesiyle kullanıcıya daha geniş hafıza alanları sunuyor. Blackberry OS 4.7 işletim sistemine sahip olan Storm'un aynı zamanda GPS ve 3G bağlantı yeteneklerine sahip olduğunuda hatırlatmakta fayda var…
Genel olarak RIM son dönemlerde çıkardığı en kaliteli cihaz diye lanse edilmesine rağmen nedendir bilinmez firma Storm'a WLAN desteği koymamış.3G'nin Amerika'da bile bazı eyaletlerde çok iyi çalışmadığını yada sürekli seyahat halinde olan bir insanın 3G'nin desteklemediği bir ülkede en büyük yardımcısı olacak WLAN'dan, RIM kullanıcılarını mahrum etmeyi tercih etmiş. Sorunda burada başlıyor.Bu tercih kullanıcılar tarafından tepkiye neden olarak, RIM'in tekrardan politikalarını gözden geçirmesine ve Blackberry 9500 serisi için yeni modeller üzerinde hemen çalışmasına neden olmuş.
Eylül'de tanıtılıp,Kasım ayında da Amerika'da piyasaya çıkan ve ardından WLAN olmamasıyla kullanıcılardan büyük tepki çeken Storm, 6-7 ay sonra Türkiye pazarında Vodafone ve Avea tarafından kullanıcıya sunuluyor..Bu gecikme operatörlerimizin Blackberry ile uzun süre anlaşamamasından mı kaynaklanıyor,ya da Blackberry talebe karşılık veremeyeceğinden dolayı Türkiye pazarında vitrine çıkış tarihini bu kadar ileriye atıyor ? Belki de Türkiye Storm için bir stok eritme yeri olarak görülüyor.Bu soruların cevabını bilmemiz mümkün değil ancak iPhone 3G'nin bile bu kadar talebe rağmen Amerika'da piyasaya sürülmesinden 2,5 ay sonra Türkiye'de piyasa sürülmesi Storm hakkında ister istemez insanlarda soru işaretine neden oluyor.
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Kullanacak olan da iPhone almaz, başka birşeye yönelir öndeki kamera bu kadar önemliyse..
Şaka bir yana 16 gblık alacam ben de turkcell'den bekleyemem 8 haziranı filan kaldı ki bize ekimden önce de gelmez zaten, yazın kimse mal getirmez önce okullar açılmalı, kampanya ses getirmez yoksa. Ben özellikle wifi ve internet için alacam, wifi yoken devamlı edge açıkmış ama sanırım kulanmayınca çok para yemez o edge olayı (zaten 18 ay internet bedava bunu düşünmesem de olur)
Nvidia TEGRA 4x4 lük bir cihaz..Piyasaya çıkınca ortalık duman olacaktır..
Toshiba TG01 diyorum bende
Bir seyi unutuyorsunuz Biz Türküz yawwww 3 kurusluk mala bakarmiyiz bize 10 kurus olacak almamiz icin bir mali bu yüzden fiyatlari yüksek tutuyorlar.
saka bir yana Ülkemden bazi yönlerde utanir oldum Devlet politikasi yerlerde sürünüyor zaten devlet kimin yaninda onuda anlayamadim ückägitcilik almis basini gidiyor devlet kendi halkini kaziklar hale gelmis Örnek = TR de üretilen bir Araba Avrupada Türk parasiylan 20000 TL iken ayni araba TR de 25000-30000 arasi bu revamidir sen üret avrupa ucuza binsin kendi halkin kaziga otursun ne hikmetse bizlere gelince her sey böyle oluyor baskaldiran olmayinca adamlarda rahatca at kosturup ceplerini dolduruyorlar
Bu yüzden evvel almadan önce mutlaka dikkat edin deneyip alın.
gps,wifi,5mpx cam,ANDROID,dokunmatık oled ekran... www.gsm.arena da incelemesi var tüm cihazların.
i7500 iyidir, güzeldir, hoştur bişe demem ama ne olur artık şu killer muhabbetlerini kapatın. Çok killer gördük biz
fırtına 199$ dan satılırken tc de 1600 tl
söyleyin arkadaşlar biz abd den çoook mu zenginiz?
vede üç kuruşluk tlf lar tc de sanki fırtına yaratmış gibi
allandır pullandır sat
iPhone nerde 199$???
iPhone abd'de sadece sözleşmeyle birlikte 199$'a satılıyor. O mantıkla bakarsanız Türkiye'de de Vodafone iPhone'u sözleşmeyle bedavaya veriyor.