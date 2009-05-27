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Blackberry Storm Türkiye'de

Blackberry Storm 2 gün önce yani 25 Mayıs'da Türkiye'de vitrine çıktı. Research In Motion'ın ilk çoklu dokunmatik ekranlı ve klavyesiz modeli olan Blackberry Storm Türkiye'e Kasım'da çıkmasına rağmen
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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70
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Blackberry Storm 2 gün önce yani 25 Mayıs'da Türkiye'de vitrine çıktı. Research In Motion'ın ilk çoklu dokunmatik ekranlı ve klavyesiz modeli olan Blackberry Storm Türkiye'e Kasım'da çıkmasına rağmen neden bu kadar geç geliyor ?

Blackberry Storm'un özelliklerine baktığımızda ilk dikkat çeken dokunmatik paneli.RIM bu modelde kendisinin patentlediği SurePress teknolojisini tercih etmiş. SurePress tıklanabilir özelliği sayesinde ekran fiziksel bir tuş gibi çalışarak menüler arasında kolay geçişleri ve Blackberry için olmazsa olmaz klavyede kullancıya fiziksel tuşların eksikliğini aratmamayı amaçlıyor…

Özellikle ekranıylada dikkat çeken Storm 360*480 çözünürlük bakımından en büyük rakibi olarak gösterilen iPhone'a üstünlük sağlarken,65k renk sayısı ile oldukça geride kalıyor.Qualcomm'un MSM7600 528 Mhz'lik işlemcisine ve 128 Mb Ram'e sahip olan Blackberry Storm 1 Gblık depolama alanıyla gelirken microSD girişi desteklemesiyle kullanıcıya daha geniş hafıza alanları sunuyor. Blackberry OS 4.7 işletim sistemine sahip olan Storm'un aynı zamanda GPS ve 3G bağlantı yeteneklerine sahip olduğunuda hatırlatmakta fayda var…

Blackberry Storm Türkiye'de
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Genel olarak RIM son dönemlerde çıkardığı en kaliteli cihaz diye lanse edilmesine rağmen nedendir bilinmez firma Storm'a WLAN desteği koymamış.3G'nin Amerika'da bile bazı eyaletlerde çok iyi çalışmadığını yada sürekli seyahat halinde olan bir insanın 3G'nin desteklemediği bir ülkede en büyük yardımcısı olacak WLAN'dan, RIM kullanıcılarını mahrum etmeyi tercih etmiş. Sorunda burada başlıyor.Bu tercih kullanıcılar tarafından tepkiye neden olarak, RIM'in tekrardan politikalarını gözden geçirmesine ve Blackberry 9500 serisi için yeni modeller üzerinde hemen çalışmasına neden olmuş.

Eylül'de tanıtılıp,Kasım ayında da Amerika'da piyasaya çıkan ve ardından WLAN olmamasıyla kullanıcılardan büyük tepki çeken Storm, 6-7 ay sonra Türkiye pazarında Vodafone ve Avea tarafından kullanıcıya sunuluyor..Bu gecikme operatörlerimizin Blackberry ile uzun süre anlaşamamasından mı kaynaklanıyor,ya da Blackberry talebe karşılık veremeyeceğinden dolayı Türkiye pazarında vitrine çıkış tarihini bu kadar ileriye atıyor ? Belki de Türkiye Storm için bir stok eritme yeri olarak görülüyor.Bu soruların cevabını bilmemiz mümkün değil ancak iPhone 3G'nin bile bu kadar talebe rağmen Amerika'da piyasaya sürülmesinden 2,5 ay sonra Türkiye'de piyasa sürülmesi Storm hakkında ister istemez insanlarda soru işaretine neden oluyor.


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northstar2 10 yıl
wi fi yoksa bu alet kesinlikle alınmaz ha diyebilirsiniz ki 3g geliyor...sınırsız internet falan şunu unutmayın 3g wifi kadar hızlı değil artı sınırsız denilen internet en fazla 1gb kotalı. 10 tane 100 mb lik uygulama indireyim deseniz kota dolar o yüzden wifi gelene dek storm dan uzak durmak gerek ki aynı paraya iphone 3g almak daha mantıklı
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PAŞA 10 yıl
Eğer Wi-Fi yoksa


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barabelli 10 yıl
arkadaşım almışsın i phoneyi korursun tabi ürününü yahu 3g temel özelliği görüntülü konuşma hızlı internet yalnızca yanında getirdiği bi yenilik. kamerasız ama 3 gli çok komik geçiş modeli gibi bir şey. anlamsız geliyo bana.
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H. 10 yıl
O konuda haklısın, ama şu an telekom görüntülü konuşma yaptırmasına rağmen kullanan kimse var mı? Zannetmiyorum.

Kullanacak olan da iPhone almaz, başka birşeye yönelir öndeki kamera bu kadar önemliyse..

Orjinalden alıntı: barabelli

arkadaşım almışsın i phoneyi korursun tabi ürününü yahu 3g temel özelliği görüntülü konuşma hızlı internet yalnızca yanında getirdiği bi yenilik. kamerasız ama 3 gli çok komik geçiş modeli gibi bir şey. anlamsız geliyo bana.

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Fennezs 10 yıl
iPhone'u konuşurken ters çeviricen dinlerken düz, o zaman oluyor 3g filan. telsizvari bir hava da katar olaya, eeee iPhone bu farklı olacak


Şaka bir yana 16 gblık alacam ben de turkcell'den bekleyemem 8 haziranı filan kaldı ki bize ekimden önce de gelmez zaten, yazın kimse mal getirmez önce okullar açılmalı, kampanya ses getirmez yoksa. Ben özellikle wifi ve internet için alacam, wifi yoken devamlı edge açıkmış ama sanırım kulanmayınca çok para yemez o edge olayı (zaten 18 ay internet bedava bunu düşünmesem de olur)
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barabelli 10 yıl
yahu benim anlamadığım i phonede de black beri de aynı eksiklik ön kısımlarında kamera yok nasıl olcak ta 3g teknolojisinden yararlnacak görüntülü konuşma yapamazsın en çok internette sörf o kadar ekranlada ne kadar olurki.
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H. 10 yıl
Bazen iPhone ile internette gezerken bilgisayardan rahat olduğunu düşünüyorum..

Orjinalden alıntı: barabelli

yahu benim anlamadığım i phonede de black beri de aynı eksiklik ön kısımlarında kamera yok nasıl olcak ta 3g teknolojisinden yararlnacak görüntülü konuşma yapamazsın en çok internette sörf o kadar ekranlada ne kadar olurki.

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tarnat1985 10 yıl
Iphone`da dahil olmak üzere, bu cihazların hiç birisi 5 para etmez..
Nvidia TEGRA 4x4 lük bir cihaz..Piyasaya çıkınca ortalık duman olacaktır..
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Piêr Dé Sans 10 yıl

Orjinalden alıntı: tarnat1985

Iphone`da dahil olmak üzere, bu cihazların hiç birisi 5 para etmez..

Nvidia TEGRA 4x4 lük bir cihaz..Piyasaya çıkınca ortalık duman olacaktır..

Toshiba TG01 diyorum bende
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NomadCRY 10 yıl
yuh be wlan yok 65k ekran . yuh diyorum.
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H. 10 yıl
Tamam.

Orjinalden alıntı: tarnat1985

Iphone`da dahil olmak üzere, bu cihazların hiç birisi 5 para etmez..

Nvidia TEGRA 4x4 lük bir cihaz..Piyasaya çıkınca ortalık duman olacaktır..

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spider71 10 yıl
Arkadaslar
Bir seyi unutuyorsunuz Biz Türküz yawwww 3 kurusluk mala bakarmiyiz bize 10 kurus olacak almamiz icin bir mali bu yüzden fiyatlari yüksek tutuyorlar.
saka bir yana Ülkemden bazi yönlerde utanir oldum Devlet politikasi yerlerde sürünüyor zaten devlet kimin yaninda onuda anlayamadim ückägitcilik almis basini gidiyor devlet kendi halkini kaziklar hale gelmis Örnek = TR de üretilen bir Araba Avrupada Türk parasiylan 20000 TL iken ayni araba TR de 25000-30000 arasi bu revamidir sen üret avrupa ucuza binsin kendi halkin kaziga otursun ne hikmetse bizlere gelince her sey böyle oluyor baskaldiran olmayinca adamlarda rahatca at kosturup ceplerini dolduruyorlar
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Vipracing 10 yıl
Aynı zamanda bir Bold kullanıcısı olarak diyormki : iPhone yada HTC HD gibi bir cihazdan sıkılıp hadi bir de bunu deniyeyim diye geçiş yapıcaklar : Cihazı almadan evvel bir şekilde demo modellerini inceleyin.Ben yurt dışında incelemiştim hiç Bold vb gibi değil oldukça kendine has sorunları olan yavaş bir cihaz.Gerçi son update ile biraz düzeltmişler ama (kullanmadım henüz son halini) yinede fanatik Blackberyy hayranlarının bir çoğunu dahil hayal kırıklığına uğrattığı biliniyor.
Bu yüzden evvel almadan önce mutlaka dikkat edin deneyip alın.
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sendemail 10 yıl
samsung i7500'ü görün, elınızdekı cıhazı elden cıkarmanın yollarına bakarsınız.
gps,wifi,5mpx cam,ANDROID,dokunmatık oled ekran... www.gsm.arena da incelemesi var tüm cihazların.
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H. 10 yıl
Samsung uzaya bedava götürse, binip de gitmem.

Orjinalden alıntı: sendemail

samsung i7500'ü görün, elınızdekı cıhazı elden cıkarmanın yollarına bakarsınız.
gps,wifi,5mpx cam,ANDROID,dokunmatık oled ekran... www.gsm.arena da incelemesi var tüm cihazların.

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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: sendemail

samsung i7500'ü görün, elınızdekı cıhazı elden cıkarmanın yollarına bakarsınız.
gps,wifi,5mpx cam,ANDROID,dokunmatık oled ekran... www.gsm.arena da incelemesi var tüm cihazların.

i7500 iyidir, güzeldir, hoştur bişe demem ama ne olur artık şu killer muhabbetlerini kapatın. Çok killer gördük biz
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halilbas 10 yıl
amewrikanın ayrıcalıgı var heralde
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goro1982 10 yıl
ne malı bu çin malımı
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ayzer 10 yıl
abd de iPhone 199$ dan satılırken tc de 1000 tl üzeri
fırtına 199$ dan satılırken tc de 1600 tl
söyleyin arkadaşlar biz abd den çoook mu zenginiz?
vede üç kuruşluk tlf lar tc de sanki fırtına yaratmış gibi
allandır pullandır sat
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

abd de iPhone 199$ dan satılırken tc de 1000 tl üzeri

fırtına 199$ dan satılırken tc de 1600 tl

söyleyin arkadaşlar biz abd den çoook mu zenginiz?

vede üç kuruşluk tlf lar tc de sanki fırtına yaratmış gibi

allandır pullandır sat


iPhone nerde 199$???
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Sylargray 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

abd de iPhone 199$ dan satılırken tc de 1000 tl üzeri

fırtına 199$ dan satılırken tc de 1600 tl

söyleyin arkadaşlar biz abd den çoook mu zenginiz?

vede üç kuruşluk tlf lar tc de sanki fırtına yaratmış gibi

allandır pullandır sat

iPhone abd'de sadece sözleşmeyle birlikte 199$'a satılıyor. O mantıkla bakarsanız Türkiye'de de Vodafone iPhone'u sözleşmeyle bedavaya veriyor.
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H. 10 yıl
La havleee


Orjinalden alıntı: ayzer

abd de iPhone 199$ dan satılırken tc de 1000 tl üzeri

fırtına 199$ dan satılırken tc de 1600 tl

söyleyin arkadaşlar biz abd den çoook mu zenginiz?

vede üç kuruşluk tlf lar tc de sanki fırtına yaratmış gibi

allandır pullandır sat

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