Blackberry Storm Türkiye'de

Blackberry Storm 2 gün önce yani 25 Mayıs'da Türkiye'de vitrine çıktı. Research In Motion'ın ilk çoklu dokunmatik ekranlı ve klavyesiz modeli olan Blackberry Storm Türkiye'e Kasım'da çıkmasına rağmen neden bu kadar geç geliyor ?

Blackberry Storm'un özelliklerine baktığımızda ilk dikkat çeken dokunmatik paneli.RIM bu modelde kendisinin patentlediği SurePress teknolojisini tercih etmiş. SurePress tıklanabilir özelliği sayesinde ekran fiziksel bir tuş gibi çalışarak menüler arasında kolay geçişleri ve Blackberry için olmazsa olmaz klavyede kullancıya fiziksel tuşların eksikliğini aratmamayı amaçlıyor…

Özellikle ekranıylada dikkat çeken Storm 360*480 çözünürlük bakımından en büyük rakibi olarak gösterilen iPhone'a üstünlük sağlarken,65k renk sayısı ile oldukça geride kalıyor.Qualcomm'un MSM7600 528 Mhz'lik işlemcisine ve 128 Mb Ram'e sahip olan Blackberry Storm 1 Gblık depolama alanıyla gelirken microSD girişi desteklemesiyle kullanıcıya daha geniş hafıza alanları sunuyor. Blackberry OS 4.7 işletim sistemine sahip olan Storm'un aynı zamanda GPS ve 3G bağlantı yeteneklerine sahip olduğunuda hatırlatmakta fayda var…

Tam Boyutta Gör

Genel olarak RIM son dönemlerde çıkardığı en kaliteli cihaz diye lanse edilmesine rağmen nedendir bilinmez firma Storm'a WLAN desteği koymamış.3G'nin Amerika'da bile bazı eyaletlerde çok iyi çalışmadığını yada sürekli seyahat halinde olan bir insanın 3G'nin desteklemediği bir ülkede en büyük yardımcısı olacak WLAN'dan, RIM kullanıcılarını mahrum etmeyi tercih etmiş. Sorunda burada başlıyor.Bu tercih kullanıcılar tarafından tepkiye neden olarak, RIM'in tekrardan politikalarını gözden geçirmesine ve Blackberry 9500 serisi için yeni modeller üzerinde hemen çalışmasına neden olmuş.

Eylül'de tanıtılıp,Kasım ayında da Amerika'da piyasaya çıkan ve ardından WLAN olmamasıyla kullanıcılardan büyük tepki çeken Storm, 6-7 ay sonra Türkiye pazarında Vodafone ve Avea tarafından kullanıcıya sunuluyor..Bu gecikme operatörlerimizin Blackberry ile uzun süre anlaşamamasından mı kaynaklanıyor,ya da Blackberry talebe karşılık veremeyeceğinden dolayı Türkiye pazarında vitrine çıkış tarihini bu kadar ileriye atıyor ? Belki de Türkiye Storm için bir stok eritme yeri olarak görülüyor.Bu soruların cevabını bilmemiz mümkün değil ancak iPhone 3G'nin bile bu kadar talebe rağmen Amerika'da piyasaya sürülmesinden 2,5 ay sonra Türkiye'de piyasa sürülmesi Storm hakkında ister istemez insanlarda soru işaretine neden oluyor.