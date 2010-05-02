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Blackberry'nin mucidi Sony Ericsson'u geride bıraktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Ürettiği Blackberry akıllı telefonlarıyla Amerika'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olan Research In Motion, artık dünyanın en büyük ilk beş üreticisinden biri haline gelerek son yıllardaki başarısını pekiştirdi.

Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin mobil telefon pazarının 2010 yılının ilk çeyreğini mercek altına aldığı raporuna göre RIM, Sony Ericsson'u geride bırakarak sadece akıllı telefon üretmesine rağmen dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi olmayı başardı. Pazar payını bir sene içersinde %3'den %3.6'a çıkaran RIM, 2010 takvim yılının ilk çeyreğinde 10.6 milyon Blackberry satışı yaparken, hemen altında yer alan Sony Ericsson ise 10.5 milyon telefon satışı gerçekleştirmiş ve pazar payı geçen senenin aynı dönemine göre %6'dan %3.6'a düşmüştü. Ülkemizde adı daha çok Blackberry Bold ile anılan RIM'in bu son başarısında düşük fiyatlı ve neredeyse bütün operatörlerle satılan Curve 8500 serisinin payının büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.


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vidoko 9 yıl
sonyerivsson reklam ve arge çalışması yapmıyor nedeni adamlar paraya doymuşlar heralde:)))
yeni andoid serileri çok süper ama türkiyede yok ..dağıtım sıfır bence sony bunu aşması lazım .
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FoxHound 9 yıl
Bir sürü SE cihaz kullandım ve SE'nin gibi bir firmanın bu durumlara gelmesi gerçekten üzücü. Ama onlara kızmadan da edemiyorum çünkü piyasaya yeni çıkacak 8 MP, HD çekim destekli Vivaz modelinde bile Symbian OS (Symbian Odun System), S60 v5 kullanıyorlar. Ne akla hizmet bunu yapıyorlar, anlamak mümkün değil...
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DH Misafiri 9 yıl
her zaman Nokia !
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Hirotaro 9 yıl

DH Misafiri

her zaman Nokia !

bunu yazan insanda kafa yok belli
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DH Misafiri 9 yıl
Apple bu listeye girmesi içim önce kafayı değiştirecek!..hedef kitlesi herzaman elit kesime hitap etmiş, bunuda kakalamayı başarmış ama içinde bir radyo yu koymayan antipatik bir markadır Apple...hoş radyo sadece bir örnek,haddini bilmeden sisteme çatmalar,internet dünyasının %90 üzerinde flash tabanlı calışmasına rahmen flashı küçümsemesi cıkardıgı kavgalar,iyiki bir safari leri var iphonlarında yere göge sıgdıramıyorlar,başkada bir numaraları yok ya...yani gel gelelim Apple alana tercih edene tabıkı lafımız yok ama cok şımardıkları bununda bir gün geri tepeceğini bilmek için fal bakmaya gerek yok!..
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DH Misafiri 9 yıl
Apple önce kafayı değiştirecek ondan sonra bu listenin yanından gececek!..namluyu elit kesime çevirmiş bunuda kaklamayı başarmış bir Apple şahsen benim asla tercih etmeyeceğim bir marka!tabiki tercih edenede lafımız yok...içine bir radyo yu bile koymayan,sisteme çatan,internetin %90 üzerinde flash tabanlı çalışmasına ragmen flashı küçümseyen ve daha onlarcası... kendine aşırı güvenen şımarık bir Apple, unutmamalıki bu bir gün ters tepecektir!..
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DH Misafiri 9 yıl
Apple önce kafayı değiştirecek ondan sonra bu listenin yanından gececek!..namluyu elit kesime çevirmiş bunuda kaklamayı başarmış bir Apple şahsen benim asla tercih etmeyeceğim bir marka!tabiki tercih edenede lafımız yok...içine bir radyo yu bile koymayan,sisteme çatan,internetin %90 üzerinde flash tabanlı çalışmasına ragmen flashı küçümseyen ve daha onlarcası... kendine aşırı güvenen şımarık bir Apple, unutmamalıki bu bir gün ters tepecektir!..
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realbrutal 9 yıl

DH Misafiri

Apple önce kafayı değiştirecek ondan sonra bu listenin yanından gececek!..namluyu elit kesime çevirmiş bunuda kaklamayı başarmış bir Apple şahsen benim asla tercih etmeyeceğim bir marka!tabiki tercih edenede lafımız yok...içine bir radyo yu bile koymayan,sisteme çatan,internetin %90 üzerinde flash tabanlı çalışmasına ragmen flashı küçümseyen ve daha onlarcası... kendine aşırı güvenen şımarık bir Apple, unutmamalıki bu bir gün ters tepecektir!..

görende 4. ile arasında müthiş uçurum var sanacak.şu an bile adamların bir yılda sattığı iphone sayısı 8.6 milyon ile 6.cı sıradalar.büyük ihtimalle yeni çıkan iphonela beraber 8.6 milyon parajını hayli hayli aşarlar.ne de olsa prototiplede bir dünya reklam yaptılar.kafa değişikliği olmadan bu kadar satabildiklerine göre büyük ihtimalle kafa değişikliğine ihtiyaçları yok
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DH Misafiri 9 yıl
6 tane SonyEricsson kullanmış biri olarak durumun böylesine vahim olması insanın babasının fabrikası olmasada üzüyor,Ericsson da Sony de kendini ispatlamış kalitesine inandıgım ik dev...gelgelelim SE iyi yönetilmiyor,şahsen ben yeni nesil telefonda dokunmatik cihazlarda LG yi tercih ettim bundandan gayet memnunum ama SE nin de kendisiyle yüzlesmesi gerek oldugunu düşünüyorum,hala piyasada dogru düzgün bir cihazları yok,eski trend birkac modelle geçiştirmeye çalısıyorlar son yıllarda TR ye olan tutumları da gelmeyen ürünler vs hic hoş deil!..distrübütör hatası da olası ama öncelikle SE nin kesinlikle iyi yönetilmediği bir acı gercek...
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T®an©e Addi©T 9 yıl
bendede se w810 vardı.çok kaliteli telefondu.ekranını kırdıgımdan dolayı kullanamıyorum ama en kısa zamanda yaptırcam.

se çok iyiydi.bende anlamıyorum neden böyle olduklarını.belkide reklam ve pazarlamadan dolayı sınıfta kaldılar.

mesela bu aralar hiç reklamını bile görmüyorum se nin televizyonlarda.(yurtdışında vardır belki ama burada yok)
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DemirKipi 9 yıl
Sony Ericsson'un bir atılım yapması gerekiyor artık. Ülkemize de hakettiği değeri versin artık. Bu anlayışla Sony Ericsson kullanan kimse kalmayacak. Kullanan bir daha bırakamıyor aslında. Ama dünya çapında etkileyici, akılda kalıcı, güzel reklamların yapılması gerekiyor. Bir telefon çıktığında dünyanın her yerinde aynı anda çıkması gerekiyor. Sony Ericsson aslında gerekli atılımları yapsa pazarda rahatlıkla ikinci olur.
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DSGNRY 9 yıl
Sonyericsson gibi bir kalite yok oluyor yazık çok yazık
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realbrutal 9 yıl
ericssonun en iyi telefonlarından k750 w800 w810 p800 p900 dahada gider.bunlar gibi efsaneleri yaratan bir üretici sonradan nasıl bu kadar düştü anlam vermek güç açıkçası
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