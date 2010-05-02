Blackberry'nin mucidi Sony Ericsson'u geride bıraktı

Ürettiği Blackberry akıllı telefonlarıyla Amerika'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olan Research In Motion, artık dünyanın en büyük ilk beş üreticisinden biri haline gelerek son yıllardaki başarısını pekiştirdi.

Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin mobil telefon pazarının 2010 yılının ilk çeyreğini mercek altına aldığı raporuna göre RIM, Sony Ericsson'u geride bırakarak sadece akıllı telefon üretmesine rağmen dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi olmayı başardı. Pazar payını bir sene içersinde %3'den %3.6'a çıkaran RIM, 2010 takvim yılının ilk çeyreğinde 10.6 milyon Blackberry satışı yaparken, hemen altında yer alan Sony Ericsson ise 10.5 milyon telefon satışı gerçekleştirmiş ve pazar payı geçen senenin aynı dönemine göre %6'dan %3.6'a düşmüştü. Ülkemizde adı daha çok Blackberry Bold ile anılan RIM'in bu son başarısında düşük fiyatlı ve neredeyse bütün operatörlerle satılan Curve 8500 serisinin payının büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.