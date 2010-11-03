BlackBerry'nin resmi Twitter uygulaması güncellendi

BlackBerry için hazırlanan resmi Twitter uygulaması güncellendi. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Twitter'ın, dünyanın en popüler iş telefonu olan BlackBerry için hazırlanan resmi uygulamasının 1.01.17 sürüm numarlaı yeni versiyonu, BlackBerry App World uygulama merkezinden indirilebiliyor.

Uygulamanın yeni versiyonu hakkında henüz açıklanmış herhangi bir sürüm notu olmasa da, daha önce tespit edilen bazı hataların giderildiği ve kullanım verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım optimizasyonların yapıldığı belirtiliyor.