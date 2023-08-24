WhatsApp'ta artık isimsiz grup kurulabiliyor

WhatsApp, kullanıcıların platformda isim vermeden grup kurmasına olanak tanıyan özelliğini tanıttı. Grup ismi bulmakla uğraşmadan hızlı bir şekilde grup kurmak isteyen kullanıcılar için çok faydalı bir özellik.

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Yeni özellik bir kısıtlamayla geliyor. Şu anda 1024 kişinin eklenebildiği WhatsApp grupları oluşturulabiliyor ancak isimsiz gruplar 6 katılımcıyla sınırlandırılacak. Bu gruplar, gruba eklenen kullanıcılara göre dinamik olarak adlandırılacak.

Grup adı, her katılımcı için -kişileri telefonlarına nasıl kaydettiklerine bağlı olarak- farklı görünecek. Birbirilerinin numaralarını eklememiş kişilerden oluşan isimsiz bir gruba katılırsanız telefon numaranız grup adında görünecek. Bu da özelliğin daha çok birbirini tanıyan arkadaşlar ve aile bireylerine yönelik olduğu anlamına geliyor. Grup adı daha sonra yeniden adlandırılabilecek veya isim belirlemek istemeyenler isimsiz şekilde devam edebilecek.

WhatsApp isimsiz grup kurma nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör Peki, WhatsApp’ta isimsiz grup nasıl kurulur? WhatsApp grubuna verecek isim bulamıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek isimsiz grup oluşturabilirsiniz 👇🏻

WhatsApp uygulamasını açın. Grup kurmak için sağ üstteki kalem-not defteri sembolüne dokunun. Yeni Grup seçeneğine dokunun. Gruba katılacak kişileri ekleyin. Grup adı (isteğe bağlı) ifadesini göreceksiniz. Oluştur butonuna dokunun. İsimsiz grup oluşturma işlemi tamamdır.

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WhatsApp isimsiz grup kurma nasıl yapılır?