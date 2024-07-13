Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altı son 3 model

Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Otomobil satışları, söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı

Söz konusu dönemde, sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 35 bin 636 olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2024 güncel fiyat listelerine göre 1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı. İşte ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobiller:

Dacia Spring - 892 bin TL

892 bin TL Yudo 3 - 990 bin TL

990 bin TL Leapmotor T03 - 999 bin TL

999 bin TL Citroen e-C4 - 1 milyon 329 bin TL

1 milyon 329 bin TL Citroen e-C4 X - 1 milyon 329 bin TL

1 milyon 329 bin TL Opel Corsa - 1 milyon 340 bin 900 TL

1 milyon 340 bin 900 TL MG 4 Electric - 1 milyon 349 bin TL

1 milyon 349 bin TL Peugeot e-208 - 1 milyon 370 bin TL

1 milyon 370 bin TL Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL

1 milyon 425 bin 900 TL Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

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Haziran 2024 verilerine göre ise ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobiller şu şekilde sıralandı:

Tesla Model Y - 2.670 adet

2.670 adet TOGG T10X - 1.733 adet

1.733 adet BMW X1 - 438 adet

438 adet KG Mobility Torres - 433 adet

433 adet BYD Atto 3 - 347 adet

347 adet MINI Countryman - 321 adet

321 adet Mercedes EQB - 255 adet

255 adet BMW 5 Serisi - 204 adet

204 adet Hyundai IONIQ 5 - 192 adet

192 adet MG MG4 - 147 adet

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listelendi