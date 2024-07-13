Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altı son 3 model

1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı
Söz konusu dönemde, sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 35 bin 636 olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2024 güncel fiyat listelerine göre 1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı. İşte ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobiller:
- Dacia Spring - 892 bin TL
- Yudo 3 - 990 bin TL
- Leapmotor T03 - 999 bin TL
- Citroen e-C4 - 1 milyon 329 bin TL
- Citroen e-C4 X - 1 milyon 329 bin TL
- Opel Corsa - 1 milyon 340 bin 900 TL
- MG 4 Electric - 1 milyon 349 bin TL
- Peugeot e-208 - 1 milyon 370 bin TL
- Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL
- Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL
Haziran 2024 verilerine göre ise ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobiller şu şekilde sıralandı:
- Tesla Model Y - 2.670 adet
- TOGG T10X - 1.733 adet
- BMW X1 - 438 adet
- KG Mobility Torres - 433 adet
- BYD Atto 3 - 347 adet
- MINI Countryman - 321 adet
- Mercedes EQB - 255 adet
- BMW 5 Serisi - 204 adet
- Hyundai IONIQ 5 - 192 adet
- MG MG4 - 147 adet
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.