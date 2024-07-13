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    Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altı son 3 model

    Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi artarak devam ediyor. Ancak Temmuz 2024 itibariyle satın alabileceğiniz modellere bakıldığında 1 milyon TL altında sadece 3 model kaldığı görülüyor.
    Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listelendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Otomobil satışları, söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

    1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı

    Söz konusu dönemde, sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 35 bin 636 olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2024 güncel fiyat listelerine göre 1 milyon TL'nin altında sadece 3 model kaldı. İşte ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobiller:

    • Dacia Spring - 892 bin TL
    • Yudo 3 - 990 bin TL
    • Leapmotor T03 - 999 bin TL
    • Citroen e-C4 - 1 milyon 329 bin TL
    • Citroen e-C4 X - 1 milyon 329 bin TL
    • Opel Corsa - 1 milyon 340 bin 900 TL
    • MG 4 Electric - 1 milyon 349 bin TL
    • Peugeot e-208 - 1 milyon 370 bin TL
    • Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL
    • Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

    Haziran 2024 verilerine göre ise ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobiller şu şekilde sıralandı:

    • Tesla Model Y - 2.670 adet
    • TOGG T10X - 1.733 adet
    • BMW X1 - 438 adet
    • KG Mobility Torres - 433 adet
    • BYD Atto 3 - 347 adet
    • MINI Countryman - 321 adet
    • Mercedes EQB - 255 adet
    • BMW 5 Serisi - 204 adet
    • Hyundai IONIQ 5 - 192 adet
    • MG MG4 - 147 adet
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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