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    5 farklı motor ve 845 km menzil: Beşinci nesil yeni BMW X5 resmi olarak tanıtıldı

    Alman otomotiv devi BMW, beşinci nesil yeni X5 serisini tanıttı. Neue Klasse teknolojisiyle tepeden tırnağa yenilenen ikonik SUV, 845 km menzilli tamamen elektrikli iX5 versiyonuyla ezber bozuyor.

    BMW'den menzil rekoru: Yeni iX5 tam 845 km menzille tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Alman lüks otomobil üreticisi BMW, amiral gemisi SUV modeli X5’in beşinci neslini resmi olarak tanıttı. Tarihinde ilk kez benzinli, dizel, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli (iX5) olmak üzere 5 farklı motor tipiyle üretilecek olan yeni X5, markanın geleceğini temsil eden Neue Klasse teknolojileriyle donatıldı. İlerleyen aşamada hidrojenli (iX5 Hydrogen) versiyon da devreye girecek.

    Yeni neslin şüphesiz en büyük bombası, tamamen elektrikli ilk X5 olan BMW iX5 60 xDrive oldu. Markanın yeni geliştirdiği ve ilk kez bu modelde yer verdiği 120 mm yüksekliğindeki silindirik hücreli 6. nesil eDrive batarya teknolojisi, menzil endişesini tamamen ortadan kaldırıyor.

    • Maksimum Elektrikli Menzil: 845 km (WLTP)
    • Şarj Mimarisi / Hızı: 800V ultra hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık dolumla 350 km menzil.
    • Çift Yönlü Şarj: Araç, ihtiyaç anında bir jeneratör gibi evlerin veya elektrikli cihazların güç kaynağı olabiliyor.

    Hidrojenli sürpriz ve 5 Farklı Motor

    BMW'den menzil rekoru: Yeni iX5 tam 845 km menzille tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    BMW, "teknoloji esnekliği" stratejisinin bir parçası olarak yeni X5'i dünyada 5 farklı tahrik sistemi sunabilen ilk lüks SUV modeli yaptı. Klasik benzinli ve dizel motorlar 48V hafif hibrit desteğiyle yola devam ederken, şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleri de menzil dopingi aldı.

    Ayrıca ilerleyen süreçte aileye katılacak olan iX5 Hydrogen (Hidrojen Yakıt Hücreli) versiyonu, yeni yassı hidrojen depolama tankı (BMW Hydrogen Flat Storage) sayesinde tek bir depo hidrojenle 750 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş vadediyor.

    "Neue Klasse" tasarımı ve dünyada bir ilk: Gerçek kayrak taşı kokpit

    BMW'den menzil rekoru: Yeni iX5 tam 845 km menzille tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda Neue Klasse felsefesinin monolitik ve güçlü hatları klasik X5 oranlarıyla harmanlanmış. Ön tarafta dikey olarak konumlandırılan "Iconic Glow" ışıklı böbrek ızgarası ve BMW tarihinde ilk kez kullanılan "double-X" ışık imzası dikkat çekiyor. "BMW Winglets" gizli kapı kolları ise elektrik destekli kapıların sadece hafif bir dokunuşla açılmasını sağlıyor.

    İç mekanda ise lüks algısını değiştirecek radikal adımlar var. BMW, dünyada bir ilke imza atarak kokpit trimlerinde opsiyonel olarak gerçek kayrak taşı ve cam malzeme sunuyor. Konsolu boydan boya kaplayan panoramik ekran "BMW Panoramic Vision", 3D Head-Up Display ve yolcu ekranı ile kabin tamamen dijital bir yaşam alanına dönüştürülmüş.

    Ağustos 2026'da ABD Spartanburg fabrikasında seri üretimi başlayacak olan yeni BMW X5'in içten yanmalı versiyonları Kasım 2026'da, tamamen elektrikli iX5 ve şarj edilebilir hibrit versiyonları ise 2027'nin ilk aylarında yollarda olacak. Yeni BMW X5'in 2027'nin ortasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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