5 farklı motor ve 845 km menzil: Beşinci nesil yeni BMW X5 resmi olarak tanıtıldı

Yeni neslin şüphesiz en büyük bombası, tamamen elektrikli ilk X5 olan BMW iX5 60 xDrive oldu. Markanın yeni geliştirdiği ve ilk kez bu modelde yer verdiği 120 mm yüksekliğindeki silindirik hücreli 6. nesil eDrive batarya teknolojisi, menzil endişesini tamamen ortadan kaldırıyor.
- Maksimum Elektrikli Menzil: 845 km (WLTP)
- Şarj Mimarisi / Hızı: 800V ultra hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık dolumla 350 km menzil.
- Çift Yönlü Şarj: Araç, ihtiyaç anında bir jeneratör gibi evlerin veya elektrikli cihazların güç kaynağı olabiliyor.
Hidrojenli sürpriz ve 5 Farklı Motor
Ayrıca ilerleyen süreçte aileye katılacak olan iX5 Hydrogen (Hidrojen Yakıt Hücreli) versiyonu, yeni yassı hidrojen depolama tankı (BMW Hydrogen Flat Storage) sayesinde tek bir depo hidrojenle 750 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş vadediyor.
"Neue Klasse" tasarımı ve dünyada bir ilk: Gerçek kayrak taşı kokpit
İç mekanda ise lüks algısını değiştirecek radikal adımlar var. BMW, dünyada bir ilke imza atarak kokpit trimlerinde opsiyonel olarak gerçek kayrak taşı ve cam malzeme sunuyor. Konsolu boydan boya kaplayan panoramik ekran "BMW Panoramic Vision", 3D Head-Up Display ve yolcu ekranı ile kabin tamamen dijital bir yaşam alanına dönüştürülmüş.
Ağustos 2026'da ABD Spartanburg fabrikasında seri üretimi başlayacak olan yeni BMW X5'in içten yanmalı versiyonları Kasım 2026'da, tamamen elektrikli iX5 ve şarj edilebilir hibrit versiyonları ise 2027'nin ilk aylarında yollarda olacak. Yeni BMW X5'in 2027'nin ortasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş