BYD'den Avrupa'ya özel 1.000 km menzilli otomobil: Dolphin G DM-i

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk model olan Dolphin G DM-i'nin fotoğraflarını ve detaylarını paylaştı. B segmentinde yer alan bu kompakt hatchback piyasadaki en ekonomik şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç olma iddiasıyla geliyor. Tam lansmanı Haziran'da yapılacak otomobilin teslimatları sonbaharda başlayacak.

BYD'nin geleneksel tasarım dilini koruyan araç 4.16 metre uzunluğunda ve 1.82 metre genişliğe sahip. Yani Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi popüler modellerden daha büyük boyutlarda. Çekik farları, kavisli pencere çizgisi ve şık tavan spoyleri öne çıkan modelin donanım listesinde panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor.

Hibrit teknolojisiyle 1.000 km menzil

Dolphin G'nin en dikkat çekici özelliği sunduğu yüksek menzil. BYD'nin gelişmiş Super Hybrid DM-i teknolojisiyle donatılan bu yeni hatchback, günlük sürüşlerde tamamen elektrikli olarak kullanılabilme imkanı sunuyor. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonundan oluşan hibrit sistem, aracın hem elektrikli hem de benzinli sürüşle toplamda 1.000 km'den fazla yol kat etmesine olanak tanıyacak.

Aracın iki farklı performans seçeneğiyle sunulması muhtemel görünüyor. Active versiyonu 166 beygir güç, 7.8 kWh batarya ve yaklaşık 40 km saf elektrikli menzil sunacak. Boost versiyonu içinse 212 beygir güç, 18 kWh batarya ve yaklaşık 90 km saf elektrikli menzil konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin Avrupa stratejisinin bir parçası olan bu yeni model, markanın Macaristan'ın Szeged şehrindeki yeni fabrikasında üretilecek. BYD Dolphin G'nin Avrupa'da 23.000 ila 25.000 euro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da satışa çıkacak aracın ilk teslimatlarının yaz sonuna doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor.

