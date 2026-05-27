BYD'den Avrupa'ya özel 1.000 km menzilli otomobil: Dolphin G DM-i

BYD'nin geleneksel tasarım dilini koruyan araç 4.16 metre uzunluğunda ve 1.82 metre genişliğe sahip. Yani Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi popüler modellerden daha büyük boyutlarda. Çekik farları, kavisli pencere çizgisi ve şık tavan spoyleri öne çıkan modelin donanım listesinde panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor.
Hibrit teknolojisiyle 1.000 km menzil
Dolphin G'nin en dikkat çekici özelliği sunduğu yüksek menzil. BYD'nin gelişmiş Super Hybrid DM-i teknolojisiyle donatılan bu yeni hatchback, günlük sürüşlerde tamamen elektrikli olarak kullanılabilme imkanı sunuyor. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonundan oluşan hibrit sistem, aracın hem elektrikli hem de benzinli sürüşle toplamda 1.000 km'den fazla yol kat etmesine olanak tanıyacak.
Aracın iki farklı performans seçeneğiyle sunulması muhtemel görünüyor. Active versiyonu 166 beygir güç, 7.8 kWh batarya ve yaklaşık 40 km saf elektrikli menzil sunacak. Boost versiyonu içinse 212 beygir güç, 18 kWh batarya ve yaklaşık 90 km saf elektrikli menzil konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.