    Elektrikli Toyota C-HR+ enerji tüketimiyle rakiplerine gözdağı verdi: Ezber bozan tasarruf

    Toyota'nın tamamen elektrikli C-HR+ modeli gerçek yol şartlarındaki üstün verimliliğiyle dikkat çekti. Araç düşük enerji tüketimiyle rakiplerine meydan okurken beklentileri aşmayı başardı.

    Toyota'nın tamamen elektrikli yeni modeli C-HR+ bildiğiniz üzere Avrupa pazarında adından sıkça söz ettiriyor. Markanın elektrikli araç stratejisinde bir dönüm noktası olarak görülen model, sergilediği düşük enerji tüketimiyle otomobil dünyasını şaşırttı. C-HR+ sunduğu olağanüstü verimlilik rakamlarıyla segmentinde taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

    Hollandalı otomotiv dergisi AutoWeek tarafından gerçekleştirilen sürüş testlerinde, aracın normal kullanım koşullarında 100 kilometrede 13 kWh'nin altına kolayca indiği, hatta sakin sürüşlerde ve uygun güzergahlarda bu rakamın 12 kWh/100 km seviyelerine kadar düştüğü gözlemlendi. AutoWeek'e göre Toyota C-HR+ segmentindeki rakiplerine kıyasla dikkat çekici derecede düşük tüketim sunuyor.

    Bu yüksek verimlilik sayesinde, 72 kWh kapasiteli batarya ile gerçek kullanımda 500 kilometrenin üzerinde bir menzile rahatlıkla ulaşmak mümkün. Ancak otoyol hızlarında yani 120 km/s ve üzerinde tüketimin 17 kWh/100 km seviyelerine çıktığı ve menzilin belirgin şekilde azaldığı da not edilmiş.

    İki farklı versiyonla sunuluyor

    İsim benzerliği dışında hibrit C-HR modeliyle doğrudan bir bağı bulunmayan bu elektrikli SUV, tamamen ayrı bir model olarak geliştirildi. 4.52 metre uzunluğa ve 2.75 metrelik aks mesafesine sahip olan araç teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Modelin iki farklı versiyonu mevcut.

    Önden çekişli Advance versiyonu 224 beygir güç üretirken 607 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. Başlangıç fiyatı 35.375 euro. Dört tekerlekten çekişli Spirit versiyonu ise 343 beygir güç ve 501 km WLTP menzile sahip. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5.2 saniyede ulaşabilen modelin fiyatı 42.425 euro. Tüm versiyonlarda 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor.
